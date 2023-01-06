В здании МИД России – задымление: на место прибыли десятки пожарных машин
6 января 2023, 17:23Читати новину українською
В одном из корпусов здания МИД РФ 6 января сработала пожарная сигнализация. Возможная причина задымления – короткое замыкание.
Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Несмотря на дым, пожара там будто бы не произошло.
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В здании МИД России произошло задымление
В одном из корпусов здания МИД России вечером 6 января произошло задымление и сработала пожарная сигнализация.
Предварительно, в техническом помещении, расположенном в подвале, произошло короткое замыкание. Это подтвердила и представитель ведомства Мария Захарова.
Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работали десятки сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
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Кратко о последних пожарах в России
- В России чуть ли не каждый день случаются пожары. Буквально 4 января под Томском вспыхнул лагерь для мобилизованных. Предварительно известно, что дотла выгорели три палатки. Причины пожара традиционно "неизвестны". Конечно же, "никто не пострадал".
- А вот 1 января в центре Москвы горело заведение "Тарас Бульба". Пожар был мощным и охватил почти 200 квадратных метров. Более того, возникло сильное задымление. Дошло до того, что из близлежащих домов эвакуировали людей.
- Громко у врагов было и в новогоднюю ночь. В частности, в Омске раздался мощный взрыв возле железнодорожного полотна. Кроме того, в Белгородскую область также пришел "хлопок", а на Ростовской АЭС вспыхнул трансформатор.