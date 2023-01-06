В здании МИД России – задымление: на место прибыли десятки пожарных машин

6 января 2023, 17:23
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В одном из корпусов здания МИД РФ 6 января сработала пожарная сигнализация. Возможная причина задымления – короткое замыкание.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Несмотря на дым, пожара там будто бы не произошло.

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В здании МИД России произошло задымление

В одном из корпусов здания МИД России вечером 6 января произошло задымление и сработала пожарная сигнализация.

Предварительно, в техническом помещении, расположенном в подвале, произошло короткое замыкание. Это подтвердила и представитель ведомства Мария Захарова.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работали десятки сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Смотрите видео с места происшествия

Кратко о последних пожарах в России

  • В России чуть ли не каждый день случаются пожары. Буквально 4 января под Томском вспыхнул лагерь для мобилизованных. Предварительно известно, что дотла выгорели три палатки. Причины пожара традиционно "неизвестны". Конечно же, "никто не пострадал".
  • А вот 1 января в центре Москвы горело заведение "Тарас Бульба". Пожар был мощным и охватил почти 200 квадратных метров. Более того, возникло сильное задымление. Дошло до того, что из близлежащих домов эвакуировали людей.
  • Громко у врагов было и в новогоднюю ночь. В частности, в Омске раздался мощный взрыв возле железнодорожного полотна. Кроме того, в Белгородскую область также пришел "хлопок", а на Ростовской АЭС вспыхнул трансформатор.

Автор: Ольга Котів