В Житомире мужчина устроил танцы перед представителями ТЦК, – соцсети

В Украине продолжаются массовые рейды ТЦК в многолюдных местах. В Житомире мужчина вдруг затанцевал перед сотрудники военкомата, которые тем временем проверяли документы у других.

В сети появилось видео, где мужчина исполняет танец перед военными.

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Танец перед ТЦК

На кадрах видно, как на улице Житомира группа мужчин в военной форме стоят в кругу вместе с полицией, проверяя документы у прохожих. Вдруг к ним, подтанцовывая подходит горожанин в красной куртке. В какой-то момент мужчина достает белую бумажку. Он несколько раз подсовывает документ к сотрудникам ТЦК, а затем отходит с ним, при этом выполняя странные движения.

В сети предположили, что, вероятно, документом, который демонстрировал мужчина, была справка об отсрочке от призыва.

Отмечается, что видео было снято в торгово-развлекательном центре "Глобал".

В Житомире мужчина танцует перед работниками военкомата: смотрите видео

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