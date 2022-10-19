Иначе целые районы останутся без света: в Житомире будут отключения, но не веерные

Жителей Житомира предупредили о технических отключениях света. Они нужны, чтобы уменьшить сильную нагрузку на трансформаторные подстанции.

Проблемы со светом появились в Житомире после ракетных ударов. 18 октября враг запустил ракеты по объектам критической инфраструктуры области.

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Жителей Житомира призвали экономить энергопитание

В городском совете объяснили, что когда напряжение критически растет, трансформатор выключается. Как только пиковая нагрузка исчезает, электроэнергию снова включают. Если же не выключать свет, то трансформатор может выйти из строя. Тогда целые районы останутся без электроэнергии.

Энергетики заверили, что такие технические отключения будут непродолжительными – 1 – 2 часа. Утром 19 октября электроэнергию пришлось выключать в нескольких районах Житомира.

Такие отключения соединены в первую очередь с включением в сеть огромного количества бытовых устройств. Поэтому просим экономить и сознательно относиться к ситуации! Каждый киловатт на счету,

– отметили в горсовете.

Последствия ракетных обстрелов Житомира

Утром 18 октября российские военные запустили 3 ракеты по энергетической инфраструктуре Житомира. В результате в городе исчезли свет и вода. Также известно, что 2 человека пострадали, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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