Проблеми зі світлом виникли у Житомирі після ракетних ударів. 18 жовтня ворог запустив ракети по об'єктах критичної інфраструктури області.

До теми Обстріл Житомира: постраждали 2 людей, 1 – у важкому стані

Мешканців Житомира закликали економити енергоживлення

У міській раді пояснили, що, коли напруга критично зростає, трансформатор вимикається. Як тільки пікове навантаження зникає, електроенергію знову вмикають. Якщо ж не вимикати світло, то трансформатор може вийти з ладу. Тоді цілі райони міста залишиться без електроенергії.

Енергетики запевнили, що такі технічні відключення будуть нетривалими – 1 – 2 години. Зранку 19 жовтня електроенергію вже довелося вимикати у кількох районах Житомира.

Такі відключення пов'язані у першу чергу з вмиканням у мережу великої кількості побутових приладів. Тому просимо економити й свідомо ставитися до ситуації! Кожен кіловат на рахунку,

– наголосили у міськраді.

Наслідки ракетного обстрілу Житомира

Зранку 18 жовтня російські військові запустили 3 ракети по енергетичній інфраструктурі Житомира. Унаслідок цього в місті зникли світло й вода. Також відомо, що 2 людей постраждали, один потерпілий перебуває у важкому стані.

Зверніть увагу! 18 жовтня в "Укренерго" казали, що внаслідок нових ракетних ударів віялові відключення застосовувати не будуть.

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