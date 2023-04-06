На границе Украины и Беларуси неожиданно установили проектор: кому и что он показывает

На границе Украины и Беларуси установили проектор. Он показывает белорусским пограничникам, какие зверства на территории Украины совершают российские захватчики. В частности, вторгшиеся с территории Беларуси.

Проектор установили на границе с Житомирской областью. Теперь белорусские пограничники могут увидеть жуткие кадры зверств россиян, которые в Беларуси не покажут по телевизору. Об этом сообщили белорусские телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Россия выведет из Беларуси около 2 тысяч солдат для участия в боях на Донбассе, – ГПСУ

Кроме того, на проекторе транслируют обращение Владимира Зеленского к белорусскому народу.

Ранее в МИД Украины обратились к белорусам и призвали их не допустить размещения ядерного оружия на территории страны. Соответствующее решение озвучил военный преступник Владимир Путин.

На границе Украины и Беларуси установили проектор: смотрите видео

Белорусские пограничники жаловались из-за "Валеры"

Украинские пограничники отличаются своей креативностью. Они постоянно придумывают что-нибудь новое. Ранее белорусские пограничники жаловались из-за макета российского военнослужащего – "Валеры". Его повесили украинские пограничники. А белорусы огорчились из-за "психологического давления".

К слову, белорусские пограничники очень "ранимы". Еще раньше они жаловались из-за "непристойных жестов", которые им показывали. Интересно, на что они будут жаловаться дальше.