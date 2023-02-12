В Жовкве авто въехало в стену дома: 4 человека умерли от полученных травм

Ночью 12 февраля на улице Равской в городе Жовква произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

За рулем автомобиля Audi Q5 находился 28-летний житель Самборского района. Сначала авто выехало за пределы проезжей части и столкнулось с ограждением, а затем – въехало в стену дома.

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Что известно о жертвах

По информации полиции, в результате ДТП водитель автомобиля и трое его пассажирок от полученных травм скончались на месте происшествия. Все женщины проживали во Львовской области. Личные данные погибших в настоящее время уточняются.

Пассажиров авто зажало деформированными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали изуродованный автомобиль и деблокировали погибших. Отмечается, что к ликвидации последствий ДТП были привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

В Жовкве произошло смертельное ДТП / Фото полиция Львовщины

Проводится расследование, правоохранители устанавливают происшествия.

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