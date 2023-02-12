В Жовкве авто въехало в стену дома: 4 человека умерли от полученных травм
Источник:Полиция Львовской области
Ночью 12 февраля на улице Равской в городе Жовква произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
За рулем автомобиля Audi Q5 находился 28-летний житель Самборского района. Сначала авто выехало за пределы проезжей части и столкнулось с ограждением, а затем – въехало в стену дома.
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Что известно о жертвах
По информации полиции, в результате ДТП водитель автомобиля и трое его пассажирок от полученных травм скончались на месте происшествия. Все женщины проживали во Львовской области. Личные данные погибших в настоящее время уточняются.
Пассажиров авто зажало деформированными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали изуродованный автомобиль и деблокировали погибших. Отмечается, что к ликвидации последствий ДТП были привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
В Жовкве произошло смертельное ДТП / Фото полиция Львовщины
Проводится расследование, правоохранители устанавливают происшествия.
В Дрогобыче 8-летний мальчик попал под колеса "скорой"
- В Дрогобыче Львовской области восьмилетний мальчик попал под колеса кареты скорой помощи. Случилось это тогда, когда он катался на санках.
- Инцидент произошел в понедельник, 6 февраля, около 15.00. Также заметим, что это произошло на улице Андрея Шептицкого.
- По предварительной информации, этот восьмилетний мальчик на территории больницы катался с горки на санках и уехал на дорогу. Там он попал под колеса автомобиля скорой помощи, которым управлял 65-летний водитель.
- От полученных травм мальчик умер. На месте работают следователи отдела расследования преступлений в области транспорта полиции Львовщины. Кроме того, силовики открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса нашего государства. В нем говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения.
- Водителя "скорой", вероятно, виновный в этом ДТП, могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет с запретом управлять транспортными средствами до 3 лет. Однако подчеркнем, что правоохранители пока устанавливают все обстоятельства произошедшего.