В зоне ООС ВСУ отразили 9 вражеских атак: сбили беспилотник и ликвидировали более 20 единиц техники
Источник:Группировка Объединенных сил
В зоне ООС наши мужественные воины продолжают горячую борьбу с русскими захватчиками. Враг не прекращает попыток прорыва, но каждый раз терпит потери и вынужден отступать.
В зоне ООС продолжаются активные боевые действия. Наши герои держат оборону и эффективно прореживают вражеские ряды.
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Атаки врага в зоне ООС и очередные потери российских оккупантов
Российские кафиры не снижают активности в зоне ООС. Враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, такны, минометы и ракетно-бомбовые удары по всей линии столкновения. Мишенями россиян в большинстве своем являются объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы.
В течение суток 21 мая рашисты произвели более 40 обстрелов городов и сел Донецкой и Луганской областей. Их снаряды ударили по 30 гражданским объектам, среди них 13 домов мирных украинцев, 4 завода, железнодорожная станция, музыкальная школа, институт иностранных языков, пожарные части. Снаряды врага унесли жизни как минимум 7 украинцев, еще 7 получили ранения.
Враг шел в атаку 9 раз, но наши защитники справились со всеми выпадами рашистов. Еще на 4 участках продолжаются активные боевые действия.
Наши отважные воины нанесли врагу следующие потери:
- 5 танков;
- 4 артиллерийские системы;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 2 автомобиля.
Значительные потери враг понес и в воздухе при попытках осуществления разведки. Подразделениям противовоздушной обороны на Донбассе удалось сбить 10 российских беспилотников "Орлан-10".
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