20:27
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В администрации Путина зарегистрировали обращение мамы Сенцова о помиловании сына, – кинокритик

46 Читати новину українською
В администрации президента РФ зарегистрировали письмо, однако отметили, что инициатива должна идти от осужденного
В администрации президента РФ зарегистрировали письмо, однако отметили, что инициатива должна идти от осужденного / focus.ua

17 июля российский кинокритик Алексей Медведев передал обращение мамы украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании в администрацию президента РФ.

Об этом Медведев сообщил в комментарии "Крым.Реалии".

Читайте также: Роговцева рассказала об ужасах, которые делают с Сенцовим в тюрьме

Вчера я его отнес в Совет по правам человека. Вечером его прочитал глава совета Михаил Федотов. Сегодня я его подал в администрацию президента, через общественную приемную, получил учетный номер обращения,
– рассказал кинокритик.

Он также добавил, что в приемной ему ответили, что зарегистрируют и приобщат письмо, однако процесс помилования по президентскому указу проходит другим образом. Он должен быть инициирован осужденным.

Напомним, 13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.

Добавим, что в начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову разрешили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ только к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заточения и голодания он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
сегодня, 20:04 ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
55
Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
сегодня, 19:00 Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
Тетяна Мартинюк 70
Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
сегодня, 18:39 Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
332
О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
сегодня, 20:23 О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
29
Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
сегодня, 18:01 Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
679
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
В полиции подтвердили информацию о напавших на Стерненко
 25 мая , 15:27
Консула впервые за два года впустили к политзаключенному Литвинову: жуткие детали
 2 июля , 05:31
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук