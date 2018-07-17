В администрации Путина зарегистрировали обращение мамы Сенцова о помиловании сына, – кинокритик

17 июля российский кинокритик Алексей Медведев передал обращение мамы украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании в администрацию президента РФ.

Об этом Медведев сообщил в комментарии "Крым.Реалии".

Читайте также: Роговцева рассказала об ужасах, которые делают с Сенцовим в тюрьме

Вчера я его отнес в Совет по правам человека. Вечером его прочитал глава совета Михаил Федотов. Сегодня я его подал в администрацию президента, через общественную приемную, получил учетный номер обращения,

– рассказал кинокритик.

Он также добавил, что в приемной ему ответили, что зарегистрируют и приобщат письмо, однако процесс помилования по президентскому указу проходит другим образом. Он должен быть инициирован осужденным.

Напомним, 13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.



Добавим, что в начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову разрешили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ только к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заточения и голодания он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.