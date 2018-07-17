В адміністрації Путіна зареєстрували звернення мами Сенцова про помилування сина, – кінокритик

17 липня російський кінокритик Олексій Медведєв передав звернення мами українського режисера Олега Сенцова про його помилування в адміністрацію президента РФ.

Про це Медведєв повідомив у коментарі "Крым.Реалии".

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Вчора я його відніс до Ради з прав людини. Увечері його прочитав голова ради Михайло Федотов. Сьогодні я його подав до адміністрації президента, через громадську приймальню, отримав обліковий номер звернення,

– розповів кінокритик.

Він також додав, що у приймальні йому відповіли, що зареєструють та долучать лист, проте процес помилування за президентським указом проходить іншим чином. Він має бути ініційований засудженим.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.