В Австралии испекли 103-метровую пиццу, чтобы собрать деньги пожарным: фото, видео
Работники итальянского ресторана Pellegrini в пригороде австралийского города Сидней испекли 103-метровую пиццу. Акцию устроили для того, чтобы собрать деньги пожарным, которые борются со стихийным бедствием в Австралии.
Пиццу приготовили брат и сестра Пьер и Розмари Мойо, сообщает CNN. Они владеют рестораном Pellegrini.
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На изготовление пиццы "Маргариты" ушло более 400 килограммов теста и 4 часа времени. Пиццу после приготовления порезали на 4 тысячи кусков и продавали прохожим.
В Австралии испекли 103-метровую пиццу / Фото из инстаграма issac_eatsalot
Вырученные средства владельцы Pellegrini передали пожарной службе штата Новый Южный Уэльс.
Может, это и не мировой рекорд, но это точно было событие, которое точно помогло изменить мир к лучшему и собрать необходимые средства,
– сказал Пьер Мойо.
Огромную пиццу попробовали около 3 тысяч человек. Пока неизвестно, сколько денег удалось собрать.
В Австралии испекли 103-метровую пиццу, чтобы собрать деньги пожарным: видео
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Что известно о пожарах в Австралии:
- Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
- Погибли по меньшей мере 28 человек;
- Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
- Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
- Впоследствии Австралию залило рекордным дождем. Как это было – смотрите фото.
- Позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури – фото здесь.