В Австралии испекли 103-метровую пиццу, чтобы собрать деньги пожарным: фото, видео

Работники итальянского ресторана Pellegrini в пригороде австралийского города Сидней испекли 103-метровую пиццу. Акцию устроили для того, чтобы собрать деньги пожарным, которые борются со стихийным бедствием в Австралии.

Пиццу приготовили брат и сестра Пьер и Розмари Мойо, сообщает CNN. Они владеют рестораном Pellegrini.

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На изготовление пиццы "Маргариты" ушло более 400 килограммов теста и 4 часа времени. Пиццу после приготовления порезали на 4 тысячи кусков и продавали прохожим.



В Австралии испекли 103-метровую пиццу / Фото из инстаграма issac_eatsalot

Вырученные средства владельцы Pellegrini передали пожарной службе штата Новый Южный Уэльс.

Может, это и не мировой рекорд, но это точно было событие, которое точно помогло изменить мир к лучшему и собрать необходимые средства,

– сказал Пьер Мойо.

Огромную пиццу попробовали около 3 тысяч человек. Пока неизвестно, сколько денег удалось собрать.

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