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      В Австралии испекли 103-метровую пиццу, чтобы собрать деньги пожарным: фото, видео

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      В Австралии испекли 103-метровую пиццу / instagram.com/issac_eatsalot

      Работники итальянского ресторана Pellegrini в пригороде австралийского города Сидней испекли 103-метровую пиццу. Акцию устроили для того, чтобы собрать деньги пожарным, которые борются со стихийным бедствием в Австралии.

      Пиццу приготовили брат и сестра Пьер и Розмари Мойо, сообщает CNN. Они владеют рестораном Pellegrini.

      Коротко обо всем: Пожары в Австралии: что происходит на континенте сейчас – фото, видео

      На изготовление пиццы "Маргариты" ушло более 400 килограммов теста и 4 часа времени. Пиццу после приготовления порезали на 4 тысячи кусков и продавали прохожим.

      103 метри піца австралія
      В Австралии испекли 103-метровую пиццу / Фото из инстаграма issac_eatsalot

      Вырученные средства владельцы Pellegrini передали пожарной службе штата Новый Южный Уэльс.

      Может, это и не мировой рекорд, но это точно было событие, которое точно помогло изменить мир к лучшему и собрать необходимые средства,
      – сказал Пьер Мойо.

      Огромную пиццу попробовали около 3 тысяч человек. Пока неизвестно, сколько денег удалось собрать.

      В Австралии испекли 103-метровую пиццу, чтобы собрать деньги пожарным: видео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @pellegrinisitalian 100m Margherita Pizza Record . Welcome to the neighbourhood old Pel - with a 100m continuous pizza party that is over 400kgs and 4hrs of dough, sweat and cheers went into this masterpiece that's taken weeks of planning and days of practice to achieve. Not only an impressive feat of culinary endurance - but a pizza the pie also went to Rural Fire Services with gold coin donations being accepted for a slice of pizza at the end of the cook. The HUGE team effort it took from everyone - some 5hr efforts some 5minute efforts - to shuffle the cooked dough down the table was mammoth and it couldn't have been achieved without everyone involved along the way. Restaurant opens to the public tomorrow - keen to head back for some of the best pizza and pasta Sydney's south has to offer! . @petragroup_ #pellegrinis #worldrecord #recordbreaking #pizza #continuouspizza #margherita #italian #southvillage #kirrawee #theshire #new #grandopening #charity #bushfireappeal #dough #cheese #sauce #basil #planning #huge #onehundredmetres #sydneyfood #teampixel #chewcrewmedia #pasta #tastemademedoit #foodnetwork @foodbible @foodnetwork @ladbible @complex @thrillist @foodyfetish @pizza

      Допис, поширений Sir Eats-a-lot (@issac_eatsalot)

      Ранее: 6-летний мальчик собрал 200 тысяч долларов для спасения Австралии: детали

      Что известно о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
      • Погибли по меньшей мере 28 человек;
      • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
      • Впоследствии Австралию залило рекордным дождем. Как это было – смотрите фото.
      • Позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури – фото здесь.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики благотворительность Пожары в Австралии Австралия Стихийный бедствия
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