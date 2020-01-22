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      В Австралії спекли 103-метрову піцу, щоб зібрати гроші пожежникам: фото, відео

      84 Читать новость на русском
      В Австралії спекли 103-метрову піцу / instagram.com/issac_eatsalot

      Працівники італійського ресторану Pellegrini в передмісті австралійського міста Сідней випекли 103-метрову піцу. Акцію влаштували для того, аби зібрати гроші пожежникам, які борються з стихійним лихом в Австралії.

      Піцу приготували брат і сестра П’єр і Розмарі Мойо, повідомляє CNN. Вони володіють рестораном Pellegrini.

      Коротко про все: Пожежі в Австралії: що відбувається на континенті зараз – фото, відео

      На виготовлення піци "Маргарити" пішло понад 400 кілограмів тіста і 4 години часу. Піцу після приготування порізали на 4000 шматків і продавали перехожим.

      103 метри піца австралія
      В Австралії спекли 103-метрову піцу/ Фото з інстаграму issac_eatsalot

      Виручені кошти власники Pellegrini передали пожежній службі штату Новий Південний Уельс.

      Може, це й не світовий рекорд, але це точно була подія, яка точно допомогла змінити світ на краще й зібрати необхідні кошти,
      – сказав П’єр Мойо.

      Величезну піцу скоштували близько 3000 людей. Наразі невідомо, скільки грошей вдалося зібрати.

      В Австралії спекли 103-метрову піцу, щоб зібрати гроші пожежникам: відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @pellegrinisitalian 100m Margherita Pizza Record . Welcome to the neighbourhood old Pel - with a 100m continuous pizza party that is over 400kgs and 4hrs of dough, sweat and cheers went into this masterpiece that's taken weeks of planning and days of practice to achieve. Not only an impressive feat of culinary endurance - but a pizza the pie also went to Rural Fire Services with gold coin donations being accepted for a slice of pizza at the end of the cook. The HUGE team effort it took from everyone - some 5hr efforts some 5minute efforts - to shuffle the cooked dough down the table was mammoth and it couldn't have been achieved without everyone involved along the way. Restaurant opens to the public tomorrow - keen to head back for some of the best pizza and pasta Sydney's south has to offer! . @petragroup_ #pellegrinis #worldrecord #recordbreaking #pizza #continuouspizza #margherita #italian #southvillage #kirrawee #theshire #new #grandopening #charity #bushfireappeal #dough #cheese #sauce #basil #planning #huge #onehundredmetres #sydneyfood #teampixel #chewcrewmedia #pasta #tastemademedoit #foodnetwork @foodbible @foodnetwork @ladbible @complex @thrillist @foodyfetish @pizza

      Допис, поширений Sir Eats-a-lot (@issac_eatsalot)

      Раніше: 6-річний хлопчик зібрав 200 тисяч доларів для порятунку Австралії: деталі

      Що відомо про пожежі в Австралії:

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
      • Загинули щонайменше 28 осіб;
      • Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
      • Згодом Австралію залило рекордним дощем. Як це було – дивіться фото.
      • Пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі – фото тут.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Австралія Пожежі в Австралії благочинність Стихійні лиха
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