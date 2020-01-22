В Австралії спекли 103-метрову піцу, щоб зібрати гроші пожежникам: фото, відео

Працівники італійського ресторану Pellegrini в передмісті австралійського міста Сідней випекли 103-метрову піцу. Акцію влаштували для того, аби зібрати гроші пожежникам, які борються з стихійним лихом в Австралії.

Піцу приготували брат і сестра П’єр і Розмарі Мойо, повідомляє CNN. Вони володіють рестораном Pellegrini.

Коротко про все: Пожежі в Австралії: що відбувається на континенті зараз – фото, відео

На виготовлення піци "Маргарити" пішло понад 400 кілограмів тіста і 4 години часу. Піцу після приготування порізали на 4000 шматків і продавали перехожим.



В Австралії спекли 103-метрову піцу/ Фото з інстаграму issac_eatsalot

Виручені кошти власники Pellegrini передали пожежній службі штату Новий Південний Уельс.

Може, це й не світовий рекорд, але це точно була подія, яка точно допомогла змінити світ на краще й зібрати необхідні кошти,

– сказав П’єр Мойо.

Величезну піцу скоштували близько 3000 людей. Наразі невідомо, скільки грошей вдалося зібрати.

В Австралії спекли 103-метрову піцу, щоб зібрати гроші пожежникам: відео

Раніше: 6-річний хлопчик зібрав 200 тисяч доларів для порятунку Австралії: деталі

Що відомо про пожежі в Австралії: