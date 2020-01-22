В Австралії спекли 103-метрову піцу, щоб зібрати гроші пожежникам: фото, відео
Працівники італійського ресторану Pellegrini в передмісті австралійського міста Сідней випекли 103-метрову піцу. Акцію влаштували для того, аби зібрати гроші пожежникам, які борються з стихійним лихом в Австралії.
Піцу приготували брат і сестра П’єр і Розмарі Мойо, повідомляє CNN. Вони володіють рестораном Pellegrini.
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На виготовлення піци "Маргарити" пішло понад 400 кілограмів тіста і 4 години часу. Піцу після приготування порізали на 4000 шматків і продавали перехожим.
В Австралії спекли 103-метрову піцу/ Фото з інстаграму issac_eatsalot
Виручені кошти власники Pellegrini передали пожежній службі штату Новий Південний Уельс.
Може, це й не світовий рекорд, але це точно була подія, яка точно допомогла змінити світ на краще й зібрати необхідні кошти,
– сказав П’єр Мойо.
Величезну піцу скоштували близько 3000 людей. Наразі невідомо, скільки грошей вдалося зібрати.
В Австралії спекли 103-метрову піцу, щоб зібрати гроші пожежникам: відео
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Що відомо про пожежі в Австралії:
- Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
- Загинули щонайменше 28 осіб;
- Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
- Згодом Австралію залило рекордним дощем. Як це було – дивіться фото.
- Пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі – фото тут.