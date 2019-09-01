В больнице Днепра умер украинский воин: что о нем известно

В Днепропетровской клинической больнице имени Мечникова умер сержант Александр Грицаюк. Украинский воин получил смертельные ранения 25 августа под Марьинкой после того, как боевики цинично обстреляли украинские позиции.

Как сообщила пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила, Александр Грицаюк родился в 1971 году. Последнее время проживал в городке Христиновка Черкасской области.

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Это был очень общительный и позитивный человек... надежный друг и побратим, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно,

– вспоминают Александра товарищи.

Заметим, что это не единственная потеря, которую понесла Украина 25 августа. В частности, под Горловкой погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" Тихон Курбатов, с позывным "Тихий". Кроме того, в тот день погиб 20-летний боец 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталий Собко.

21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Предусматривает этот режим тишины обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения. Официально за время перемирия, с 21 июля по 20 августа, в зоне проведения ОС погибли 8 украинских военных и 17 получили ранения. Правда, неофициально количество жертв намного больше – СМИ, в частности 24 канал, сообщали об около 15 погибших.