В Борисполе обрушилась стена многоквартирного дома: фото и видео

В Киевской области в Борисполе посреди дня частично обвалилась стена девятиэтажного дома – вероятно, из-за порывов ветра.

Куски кирпича посыпались во двор, к счастью никто не пострадал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

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Коммунальщики уже огородили территорию, однако когда обрушенную стену восстановят – неизвестно.

Жители отметили, что это – не первый инцидент в этом доме, похожий случай был в 2015 году. Дом был построен 30 лет назад и жители сомневаются в качестве проведенных работ.

В комментарии к видео Годунка один из авторов отметил, что дом был признан аварийным сразу после сдачи в эксплуатацию.

Кроме этого, многие выразили свои опасения и относиетльно состояния соседнего дома: многоэтажку, построенну в 2006 году, люди называют "Кинг-Конгом".