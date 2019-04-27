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      В Бразилии "задержали" попугая, который предупреждал наркодилеров о полицейских рейдах

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      Попугая передали в зоопарк
      Попугая передали в зоопарк / BBC

      В бразильском городке Вила Ирма Дульс во время рейда полиции на наркопритон арестовали не только преступников, но и попугая, который проходит в деле как их сообщник.

      Дело в том, что наркодилеры научили птицу выкрикивать "Мама, полиция!" при приближении правоохранителей к зданию, где местная пара торговала наркотиками, пишет The Guardian.

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      По такой схеме попугай действовал и в этот раз. Однако после того, как операция закончилась птица не произнесла ни слова, хоть и видела вокруг себя много людей в полицейской форме.

      Птицу передали в местный зоопарк. Там она проведет около трех месяцев, чтобы заново научиться летать. После этого попугая выпустят на волю.

      Издание отмечает, что упомянутый "подельник" пополнил список животных, птиц и рептилий, которых используют в своем бизнесе наркодилеры. Например, в 2008 году во время рейда на гангстерский притон в Рио-де-Женейро полиция "арестовала" двух аллигаторов, которым бандиты якобы скармливали трупы врагов. Однако отец одного из преступников возразил, заявив, что те попытались такое сделать, но аллигаторы трупы кушать не стали.

      blog_ava
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      Теги: Наркотики Мир животных Курьезные новости
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