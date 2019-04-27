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      У Бразилії "затримали" папугу, який попереджав наркодилерів про поліцейські рейди

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      Папугу передали до зоопарку
      Папугу передали до зоопарку / BBC

      У бразильському містечку Віла Ірма Дульс під час рейду поліції на наркопритон арештували не тільки злочинців, але й папугу, який проходить у справі як їхній спільник.

      Справа у тому, що наркодилери навчили птаха вигукувати "Мамо, поліція!" при наближенні правоохоронців до будівлі, де місцева пара торгувала наркотиками, пише The Guardian

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      За такою схемою папуга діяв і цього разу. Проте після того, як операція закінчилась птах не вимовив жодного слова, хоч і бачив довкола себе багато людей у поліцейській формі. 

      Птаха передали до місцевого зоопарку. Там він проведе близько трьох місяців, аби наново навчитись літати. Після цього папугу випустять на волю. 

      Видання зазначає, що згаданий "поплічник" поповнив список тварин, птахів і рептилій, яких використовують у своєму бізнесі наркодилери. Наприклад, у 2008 році під час рейду ганстерський притон у Ріо-де-Жанейро поліція "арештувала" двох алігаторів, яким бандити начебто згодовували трупи ворогів. Проте батько одного зі злочинців заперечив, заявивши, що ті спробували таке зробити, але алігатори трупи їсти не стали. 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Курйозні новини Світ тварин Наркотики
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