В чем обвиняют Рубана: обличительный брифинг председателя СБУ Грицака (онлайн)

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в пятницу, 9 марта, во время брифинга расскажет детали дела задержанного руководителя Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

О задержании Владимира Рубана стало известно вечером 8 марта. Его поймали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. Ему объявили подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженном захвате Рады.

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Как ранее анонсировал президент Петр Порошенко, во время брифинга Грицак предоставит "абсолютно неопровержимые доказательства".

Глава государства отметил, что обнародованные данные должны показать масштаб террористических актов, которые готовили при содействии Рубана, и разоблачить сеть, которая была для этого задействована.

Онлайн трансляция брифинга Грицака по Рубану: