У чому звинувачують Рубана: викривальний брифінг голови СБУ Грицака (онлайн)

Голова Служби безпеки України Василь Грицака у п’ятницю, 9 березня, під час брифінгу розповість деталі справи затриманого керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про затримання Володимира Рубана стало відомо ввечері 8 березня. Його впіймали під час перевезення чималого арсеналу зброї через лінію розмежування. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. Йому оголосили підозру у спробі замаху на Порошенка та збройному захопленні Ради.

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Як раніше анонсував Президент Петро Порошенко, під час брифінгу Грицак наведе "абсолютно неспростовні докази".

Глава держави зазначив, що оприлюднені дані мають показати масштаб терористичних актів, які готували за сприяння Рубана та викрити мережу, яка була для цього задіяна.

Онлайн трансляція брифінгу Грицака щодо Рубана: