10:44
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У чому звинувачують Рубана: викривальний брифінг голови СБУ Грицака (онлайн)

1092 Читать новость на русском
Затримання Володимира Рубана
Затримання Володимира Рубана / "Днепр Час"

Голова Служби безпеки України Василь Грицака у п’ятницю, 9 березня, під час брифінгу розповість деталі справи затриманого керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про затримання Володимира Рубана стало відомо ввечері 8 березня. Його впіймали під час перевезення чималого арсеналу зброї через лінію розмежування. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. Йому оголосили підозру у спробі замаху на Порошенка та збройному захопленні Ради.

Читайте також: Порошенко назвав страшну мету Рубана

Як раніше анонсував Президент Петро Порошенко, під час брифінгу Грицак наведе "абсолютно неспростовні докази".

Глава держави зазначив, що оприлюднені дані мають показати масштаб терористичних актів, які готували за сприяння Рубана та викрити мережу, яка була для цього задіяна.

Онлайн трансляція брифінгу Грицака щодо Рубана:

Теги: Новини України СБУ Володимир Рубан Василь Грицак
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук