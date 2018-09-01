В "ДНР" в приказном порядке заставляют идти на похороны Захарченко
Работников бюджетной сферы, проживающих на территории так называемой "ДНР", в приказном порядке заставляют идти на похороны погибшего главаря террористов Александра Захарченко.
Об этом информирует "Укринформ".
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"Пришел приказ, и нас обязывают под роспись обязательно всем быть с семьями на похоронах Захарченко", – указано сотрудниками школ Донецка и Макеевки.
Похороны Захарченко запланированы на 2 сентября. Прощание состоится в помещении Донецкого театра оперы и балета.
Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.
Источник: 24 Канал
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