В ДТП под Одессой погибли 23-летний парень и беременная девушка

Автомобиль BMW двигался в сторону Одессы в район "Совиньон". Водитель не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. Погибли два человека, среди которых и беременная девушка.

Авария со смертельным исходом произошла в селе Лиманка Овидиопольского района Одесской области вечером 11 марта, как пишет сайт Национальной полиции Украины.

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По предварительной информации, водитель BMW ехал в сторону жилого массива "Совиньон", причем ехал очень быстро и не справился с управлением. Автомобиль выехал на трамвайные пути и врезался в столб.

23-летний водитель и пассажирка с переднего сиденья погибли. " Думская " пишет, ссылаясь на слова свидетелей, что девушка была беременной . Еще один пассажир госпитализирован.



В ДТП погибли водитель и пассажирка с переднего сиденья



Смертельная авария произошла вблизи жилого массива "Совиньон"



По предварительным данным, водитель ехал очень быстро и не справился с управлением