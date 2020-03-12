В ДТП под Одессой погибли 23-летний парень и беременная девушка
Автомобиль BMW двигался в сторону Одессы в район "Совиньон". Водитель не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. Погибли два человека, среди которых и беременная девушка.
Авария со смертельным исходом произошла в селе Лиманка Овидиопольского района Одесской области вечером 11 марта, как пишет сайт Национальной полиции Украины.
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По предварительной информации, водитель BMW ехал в сторону жилого массива "Совиньон", причем ехал очень быстро и не справился с управлением. Автомобиль выехал на трамвайные пути и врезался в столб.
23-летний водитель и пассажирка с переднего сиденья погибли. "Думская" пишет, ссылаясь на слова свидетелей, что девушка была беременной. Еще один пассажир госпитализирован.
В ДТП погибли водитель и пассажирка с переднего сиденья
Смертельная авария произошла вблизи жилого массива "Совиньон"
По предварительным данным, водитель ехал очень быстро и не справился с управлением
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