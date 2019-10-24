В Европарламенте согласились отсрочить Brexit

Руководители групп Европейского парламента поддержали решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года.

Об этом глава Европарламента Давид Сасоли сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску письмом, говорится на сайте ЕП.

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Этот период может быть сокращен, если обе стороны ратифицируют и утвердят соглашение о Brexit ранее 31 января.

Отсрочка Brexit позволит Соединенному Королевству прояснить свою позицию, а Европейскому парламенту – должным образом осуществлять свои полномочия,

– отметил Сасоли.

В то же время лидеры групп Европарламента отмечают, что начнут рассмотрение соглашения только после того, как его утвердит британский парламент.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из Евросоюза от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно было еще 29 марта 2019 года, но после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 октября.

Новое соглашение о Brexit, о котором предварительно договорились Великобритания и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретного соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействие после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.

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