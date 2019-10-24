В Европарламенте согласились отсрочить Brexit
Руководители групп Европейского парламента поддержали решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года.
Об этом глава Европарламента Давид Сасоли сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску письмом, говорится на сайте ЕП.
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Этот период может быть сокращен, если обе стороны ратифицируют и утвердят соглашение о Brexit ранее 31 января.
Отсрочка Brexit позволит Соединенному Королевству прояснить свою позицию, а Европейскому парламенту – должным образом осуществлять свои полномочия,
– отметил Сасоли.
В то же время лидеры групп Европарламента отмечают, что начнут рассмотрение соглашения только после того, как его утвердит британский парламент.
Что такое Brexit?
Это выход Великобритании из Евросоюза от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно было еще 29 марта 2019 года, но после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 октября.
Новое соглашение о Brexit, о котором предварительно договорились Великобритания и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретного соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействие после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.
Как развиваются события:
- 20 октября глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо от Бориса Джонсона с просьбой о переносе Brexit. Кроме того СМИ сообщили, что Джонсон направил Туску копию запроса без подписи, а также направил дополнительный лист, в котором подчеркнул, что такая отсрочка будет ошибкой.
- В то же время на улицы Лондона вышли сотни тысяч британцев для участия в акции протеста против выхода Великобритании из Евросоюза. Организаторы митинга требуют от премьер-министра Бориса Джонсона провести повторный референдум по Brexit.
- Палата общин парламента Великобритании во втором чтении поддержала соглашение о выходе из Европейского Союза. Перед голосованием премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в случае провального голосования он отзовет законопроект и назначит досрочные парламентские выборы.