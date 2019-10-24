У Європарламенті погодилися відтермінувати Brexit
Очільники груп Європейського парламенту підтримали рішення про відтермінування виходу Великої Британії з ЄС на три місяці – до 31 січня 2020 року.
Про це глава Європарламенту Давид Сасолі повідомив президента Європейської ради Дональда Туска листом, мовиться на сайті ЄП.
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Цей період може бути скорочений, якщо обидві сторони ратифікують та затвердять угоду про Brexit раніше 31 січня.
Відстрочка Brexit «дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту — належним чином здійснювати свої повноваження,
– зазначив Сасолі.
Водночас лідери груп Європарламенту наголошують, що почнуть розгляд угоди лише після того, як її затвердить британський парламент.
Що таке Brexit?
Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.
Нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.
Як розвиваються події:
- 20 жовтня глава Європейської ради Дональд Туск отримав лист від Бориса Джонсона з проханням про перенесення Brexit. Крім того ЗМІ повідомили, що Джонсон направив Туску копію запиту без підпису, а також надіслав додатковий лист, в якому наголосив, що таке відтермінування буде помилкою.
- Водночас на вулиці Лондона вийшли сотні тисяч британців для участі в акції протесту проти виходу Великобританії з Євросоюзу. Організатори мітингу вимагають від прем'єр-міністра Бориса Джонсона провести повторний референдум щодо Brexit.
- Палата громад парламенту Великої Британії у другому читанні підтримала угоду про вихід з Європейського Союзу. Перед голосуванням прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що у випадку провального голосування він відкличе законопроєкт та призначить дострокові парламентські вибори.