У Європарламенті погодилися відтермінувати Brexit

Очільники груп Європейського парламенту підтримали рішення про відтермінування виходу Великої Британії з ЄС на три місяці – до 31 січня 2020 року.

Про це глава Європарламенту Давид Сасолі повідомив президента Європейської ради Дональда Туска листом, мовиться на сайті ЄП.

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Цей період може бути скорочений, якщо обидві сторони ратифікують та затвердять угоду про Brexit раніше 31 січня.

Відстрочка Brexit «дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту — належним чином здійснювати свої повноваження,

– зазначив Сасолі.

Водночас лідери груп Європарламенту наголошують, що почнуть розгляд угоди лише після того, як її затвердить британський парламент.

Що таке Brexit?

Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

Нову угоду про Brexit , щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

Як розвиваються події: