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      В Евросоюзе отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи Украине

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      Европа отреагировала на заявления Трампа и Зеленского
      Европа отреагировала на заявления Трампа и Зеленского / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянчич в своем заявлении отметила, что поддержка Украины со стороны ЕС является беспрецедентной и крупнейшей в истории.

      Коциянчич отметила, что в течение пяти лет для Украины был собран самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза. Она также напомнила об адресной помощи от стран-членов ЕС, сообщает "Радио Свобода".

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      Как сторонник Украины и ее демократического пути и признавая беспрецедентные проблемы на пути ее развития, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ,
      – заявила Коциянчич.

      Она отметила, что чем больше реформ в Украине, тем больше поддержка ЕС. Пресс-секретарь заявила, что за последние 5 лет в результате "амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом", Украина достигла большего, чем два десятилетия назад.

      Такая реакция появилась вскоре после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом 25 июля, в которой оба лидера согласились, что европейские государства делают недостаточно для помощи Украине.

      В то же время недавно американский президент после встречи со своим украинским коллегой заявил, что ведущие страны Евросоюза, в том числе Франция, Германия и другие государства, должны прилагать больше усилий для поддержки Украины и пообещал обсудить этот вопрос с европейскими лидерами.

      Он добавил, что планирует обсудить увеличение помощи Украине с европейскими лидерами.

      blog_ava
      Зеленский об обещаниях Трампу: Я никому ничего не должен
      25 сентября
      337
      Теги: Новости США Новости политики Деньги Владимир Зеленский Новости Украины Евросоюз
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