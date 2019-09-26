У Євросоюзі відреагували на слова Трампа та Зеленського про недостатню допомогу Україні

Речниця Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Майя Коціянчич у своїй заяві наголосила, що підтримка України з боку ЄС є безпрецедентною та найбільшою в історії.

Коціянчич зауважила, що протягом п'яти років для України було зібрано найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу. Вона також нагадала про адресну допомогу від країн-членів ЄС, повідомляє "Радіо Свобода".

Актуально: Стенограма підтвердила, що Трамп говорив із Зеленським про справу Байдена

Як прихильник України та її демократичного шляху і визнаючи безпрецедентні проблеми, на шляху розвитку її розвитку, та безпрецедентні зусилля з проведення реформ після Революції 2014 року, Євросоюз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів та позик для підтримки процесу реформ,

– заявила Коціянчич.

Вона наголосила, що чим більше реформ в Україні, тим більшою є підтримка ЄС. Речниця зауважила, що за останні 5 років внаслідок "амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом", Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому.

Така реакція з’явилася незабаром після того, як 25 вересня була опублікована стенограма розмови між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом 25 липня, в якій обидва лідери погодилися, що європейські держави роблять не достатньо для допомоги Україні.

Водночас нещодавно американський президент після зустрічі зі своїм українським колегою заявив, що провідні країни Євросоюзу, в тому числі Франція, Німеччина та інші держави, повинні докладати більше зусиль для підтримки України та пообіцяв обговорити це питання з європейськими лідерами.

Він додав, що планує обговорити збільшення допомоги Україні з європейськими лідерами.