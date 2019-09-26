02:57
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      У Євросоюзі відреагували на слова Трампа та Зеленського про недостатню допомогу Україні

      294 Читать новость на русском
      Європа відреагувала на заяви Трампа та Зеленського
      Європа відреагувала на заяви Трампа та Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Речниця Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Майя Коціянчич у своїй заяві наголосила, що підтримка України з боку ЄС є безпрецедентною та найбільшою в історії.

      Коціянчич зауважила, що протягом п'яти років для України було зібрано найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу. Вона також нагадала про адресну допомогу від країн-членів ЄС, повідомляє "Радіо Свобода".

      Актуально: Стенограма підтвердила, що Трамп говорив із Зеленським про справу Байдена

      Як прихильник України та її демократичного шляху і визнаючи безпрецедентні проблеми, на шляху розвитку її розвитку, та безпрецедентні зусилля з проведення реформ після Революції 2014 року, Євросоюз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів та позик для підтримки процесу реформ,
      – заявила Коціянчич.

      Вона наголосила, що чим більше реформ в Україні, тим більшою є підтримка ЄС. Речниця зауважила, що за останні 5 років внаслідок "амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом", Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому.

      Така реакція з’явилася незабаром після того, як 25 вересня була опублікована стенограма розмови між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом 25 липня, в якій обидва лідери погодилися, що європейські держави роблять не достатньо для допомоги Україні.

      Водночас нещодавно американський президент після зустрічі зі своїм українським колегою заявив, що провідні країни Євросоюзу, в тому числі Франція, Німеччина та інші держави, повинні докладати більше зусиль для підтримки України та пообіцяв обговорити це питання з європейськими лідерами.

      Він додав, що планує обговорити збільшення допомоги Україні з європейськими лідерами.

      blog_ava
      Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
      25 вересня
      7665
      Теги: Новини політики Новини США Євросоюз Новини України Володимир Зеленський Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
      25 вересня , 18:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
      28937
      Головні новини 25 вересня: Зеленський і Трамп, Трамп і Зеленський
      25 вересня , 23:15 Головні новини 25 вересня: Зеленський і Трамп, Трамп і Зеленський
      700
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      25 вересня , 21:01 Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      Євгенія Мазур 1488
      Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      25 вересня , 20:05 Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      Ірина Поліщук 2356
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук