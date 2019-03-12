В Гаагу направили ходатайство о военных преступлениях на Донбассе, – правозащитники
Харьковская правозащитная группа (ХПГ) и общественная организация "Мирный берег" подготовили и направили ходатайство в Международный уголовный суд в Гааге относительно насильственных преступлений, совершенных во время войны на оккупированном Донбассе.
Это ходатайство представили председатель ХПГ Евгений Захаров и директор ОО "Мирный берег" Геннадий Щербак. Правозащитники обобщили всю имеющуюся информацию о совершенных насильственные преступления.
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Захаров отметил, что ходатайство направили в офис прокурора, чтобы доказать, что "те преступления, о которых мы говорим, заслуживают того, чтобы офис прокурора начал расследование".
В ходатайстве обоснована возможность квалифицировать деяние как преступления против человечности или военные преступления по статьям 7 и 8 Римского статута МУС.
Речь идет о таких преступлениях:
- Убийства (внесудебные казни, пытки, приведшие к смерти, убийства гражданских лиц в ходе нападений — из стрелкового оружия, на блокпостах и т. п);
- Нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями;
- Смерти и увечья гражданского населения в результате атак на гражданские объекты;
- Применение методов ведения войны, которые являются неизбирательными по своей сути (обстрелы, взрывы, мины, растяжки и другие);
- Заключение или другое жестокое лишение физической свободы;
- Посягательство на человеческое достоинство.
Инфографика, которую представили правозащитники
Евгений Захаров добавил, что для сбора информации правозащитники обратились в украинские государственные учреждения. По его словам, наиболее точную и полную информацию о преступлениях на востоке Украины имеют органы местного самоуправления.
#ачотамвпресцентріглавкома 12 березня 2019 в прес-центрі Главкому прес-конференція «Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.», на якій правозахисники розкажуть про грубі порушення прав людини, вчинені в ході збройного конфлікту на Донбасі. Запрошені гості: Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ); Геннадій Щербак, директор ГО «Мирний берег» Учасники конференції наведуть інфографіку з кількісними та якісними показники, які характеризують масштаб та розповсюдження цих злочинів. Вони також презентують доповідь «Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.» ХПГ та «Мирний берег» підготували оновлену та уточнену версію подання до Міжнародного кримінального суду, в якому узагальнили зібрану інформацію про злочини, скоєні в ході воєнного конфлікту на Донбасі, та обґрунтовують можливість кваліфікації цих діянь як злочинів проти людяності або воєнних злочинів за статтями 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Мова йде про такі злочинні діяння: вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів – із стрілецької зброї, на блок-постах тощо); напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями; завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти; застосування методів ведення війни які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші); ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи; посягання на людську гідність.Опубліковано Главком Вівторок, 12 березня 2019 р.