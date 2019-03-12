В Гаагу направили ходатайство о военных преступлениях на Донбассе, – правозащитники

Харьковская правозащитная группа (ХПГ) и общественная организация "Мирный берег" подготовили и направили ходатайство в Международный уголовный суд в Гааге относительно насильственных преступлений, совершенных во время войны на оккупированном Донбассе.

Это ходатайство представили председатель ХПГ Евгений Захаров и директор ОО "Мирный берег" Геннадий Щербак. Правозащитники обобщили всю имеющуюся информацию о совершенных насильственные преступления.

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Захаров отметил, что ходатайство направили в офис прокурора, чтобы доказать, что "те преступления, о которых мы говорим, заслуживают того, чтобы офис прокурора начал расследование".

В ходатайстве обоснована возможность квалифицировать деяние как преступления против человечности или военные преступления по статьям 7 и 8 Римского статута МУС.

Речь идет о таких преступлениях:

Убийства (внесудебные казни, пытки, приведшие к смерти, убийства гражданских лиц в ходе нападений — из стрелкового оружия, на блокпостах и т. п);

Нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями;

Смерти и увечья гражданского населения в результате атак на гражданские объекты;

Применение методов ведения войны, которые являются неизбирательными по своей сути (обстрелы, взрывы, мины, растяжки и другие);

Заключение или другое жестокое лишение физической свободы;

Посягательство на человеческое достоинство.

Инфографика, которую представили правозащитники

Евгений Захаров добавил, что для сбора информации правозащитники обратились в украинские государственные учреждения. По его словам, наиболее точную и полную информацию о преступлениях на востоке Украины имеют органы местного самоуправления.