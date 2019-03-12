У Гаагу направили клопотання щодо воєнних злочинів на Донбасі, – правозахисники
Харківська правозахисна група (ХПГ) та громадська організація "Мирний берег" підготували та направили подання до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо насильницьких злочинів, скоєних під час війни на окупованому Донбасі.
Це подання представили голова ХПГ Євген Захаров і директор ГО "Мирний берег" Геннадій Щербак. Правозахисники узагальнили всю наявну інформацію про скоєні насильницькі злочини.
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Захаров зазначив, що подання направили в офіс прокурора, аби довести, що "ті злочини, про які ми кажемо, заслуговують на те, щоби офіс прокурора розпочав розслідування".
У поданні обґрунтована можливість кваліфікувати діяння як злочини проти людяності або воєнні злочини за статтями 7 та 8 Римського статуту МКС.
Йдеться про такі злочини:
- Вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів — із стрілецької зброї, на блокпостах тощо);
- Напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями;
- Завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти;
- Застосування методів ведення війни, які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші);
- Ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;
- Посягання на людську гідність.
Інфорграфіка, яку представили правозахисники
Євген Захаров додав, що для збору інформації правозахисники звернулись до українських державних установ. За його словами, найбільш точну і повну інформацію щодо злочинів на сході України мають органи місцевого самоврядування.
#ачотамвпресцентріглавкома 12 березня 2019 в прес-центрі Главкому прес-конференція «Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.», на якій правозахисники розкажуть про грубі порушення прав людини, вчинені в ході збройного конфлікту на Донбасі. Запрошені гості: Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ); Геннадій Щербак, директор ГО «Мирний берег» Учасники конференції наведуть інфографіку з кількісними та якісними показники, які характеризують масштаб та розповсюдження цих злочинів. Вони також презентують доповідь «Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.» ХПГ та «Мирний берег» підготували оновлену та уточнену версію подання до Міжнародного кримінального суду, в якому узагальнили зібрану інформацію про злочини, скоєні в ході воєнного конфлікту на Донбасі, та обґрунтовують можливість кваліфікації цих діянь як злочинів проти людяності або воєнних злочинів за статтями 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Мова йде про такі злочинні діяння: вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів – із стрілецької зброї, на блок-постах тощо); напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями; завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти; застосування методів ведення війни які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші); ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи; посягання на людську гідність.Опубліковано Главком Вівторок, 12 березня 2019 р.