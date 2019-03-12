20:00
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Куди поспішав Порошенко. За що Чорновол отримала орден
      Вєсті.UA
      19:48, сьогодні
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      У Гаагу направили клопотання щодо воєнних злочинів на Донбасі, – правозахисники

      35 Читать новость на русском
      У Гаагу направили клопотання щодо воєнних злочинів на Донбасі
      У Гаагу направили клопотання щодо воєнних злочинів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Харківська правозахисна група (ХПГ) та громадська організація "Мирний берег" підготували та направили подання до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо насильницьких злочинів, скоєних під час війни на окупованому Донбасі.

      Це подання представили голова ХПГ Євген Захаров і директор ГО "Мирний берег" Геннадій Щербак. Правозахисники узагальнили всю наявну інформацію про скоєні насильницькі злочини.

      Читайте також: Росія не визнає рішення суду в Гаазі щодо незаконно захоплених активів у Криму

      Захаров зазначив, що подання направили в офіс прокурора, аби довести, що "ті злочини, про які ми кажемо, заслуговують на те, щоби офіс прокурора розпочав розслідування".

      У поданні обґрунтована можливість кваліфікувати діяння як злочини проти людяності або воєнні злочини за статтями 7 та 8 Римського статуту МКС.

      Йдеться про такі злочини:

      • Вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів — із стрілецької зброї, на блокпостах тощо);
      • Напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями;
      • Завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти;
      • Застосування методів ведення війни, які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші);
      • Ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;
      • Посягання на людську гідність.

      війна на донбасі жертви
      Інфорграфіка, яку представили правозахисники

      Євген Захаров додав, що для збору інформації правозахисники звернулись до українських державних установ. За його словами, найбільш точну і повну інформацію щодо злочинів на сході України мають органи місцевого самоврядування.

      #ачотамвпресцентріглавкома 12 березня 2019 в прес-центрі Главкому прес-конференція «Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.», на якій правозахисники розкажуть про грубі порушення прав людини, вчинені в ході збройного конфлікту на Донбасі. Запрошені гості: Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ); Геннадій Щербак, директор ГО «Мирний берег» Учасники конференції наведуть інфографіку з кількісними та якісними показники, які характеризують масштаб та розповсюдження цих злочинів. Вони також презентують доповідь «Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.» ХПГ та «Мирний берег» підготували оновлену та уточнену версію подання до Міжнародного кримінального суду, в якому узагальнили зібрану інформацію про злочини, скоєні в ході воєнного конфлікту на Донбасі, та обґрунтовують можливість кваліфікації цих діянь як злочинів проти людяності або воєнних злочинів за статтями 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Мова йде про такі злочинні діяння: вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів – із стрілецької зброї, на блок-постах тощо); напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями; завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти; застосування методів ведення війни які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші); ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи; посягання на людську гідність.

      Опубліковано Главком Вівторок, 12 березня 2019 р.

       

      blog_ava
      Потужний вітер в Одесі здув візок із дитиною в море: відео
      сьогодні
      10022
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Гаазький трибунал Новини Росії Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи можуть забрати квартиру за комунальні борги: як це діє
      сьогодні , 19:02 Чи можуть забрати квартиру за комунальні борги: як це діє
      Яніна Ткачук 397
      Гектари земель і база відпочинку в іпотеку: що відомо про нерухомість Ігоря Смешка
      сьогодні , 18:01 Гектари земель і база відпочинку в іпотеку: що відомо про нерухомість Ігоря Смешка
      1771
      Опоблоківець відмовився виступати українською мовою: Парубій вимкнув йому мікрофон
      сьогодні , 18:18 Опоблоківець відмовився виступати українською мовою: Парубій вимкнув йому мікрофон
      2142
      В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      сьогодні , 17:27 В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      Артем Овдієнко 822
      Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну
      сьогодні , 17:00 Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну
      Юрій Бутусов 767
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук