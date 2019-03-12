У Гаагу направили клопотання щодо воєнних злочинів на Донбасі, – правозахисники

Харківська правозахисна група (ХПГ) та громадська організація "Мирний берег" підготували та направили подання до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо насильницьких злочинів, скоєних під час війни на окупованому Донбасі.

Це подання представили голова ХПГ Євген Захаров і директор ГО "Мирний берег" Геннадій Щербак. Правозахисники узагальнили всю наявну інформацію про скоєні насильницькі злочини.

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Захаров зазначив, що подання направили в офіс прокурора, аби довести, що "ті злочини, про які ми кажемо, заслуговують на те, щоби офіс прокурора розпочав розслідування".

У поданні обґрунтована можливість кваліфікувати діяння як злочини проти людяності або воєнні злочини за статтями 7 та 8 Римського статуту МКС.

Йдеться про такі злочини:

Вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів — із стрілецької зброї, на блокпостах тощо);

Напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями;

Завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти;

Застосування методів ведення війни, які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші);

Ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;

Посягання на людську гідність.



Інфорграфіка, яку представили правозахисники

Євген Захаров додав, що для збору інформації правозахисники звернулись до українських державних установ. За його словами, найбільш точну і повну інформацію щодо злочинів на сході України мають органи місцевого самоврядування.