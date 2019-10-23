В Германии прокомментировали ситуацию с разведением войск на Донбассе

В министерстве иностранных дел Германии призывают открыть путь к реализации формулы Штайнмайера. Условия для этого – согласованное перемирие и разведение войск.

Так возобновится минский процесс. Об этом заявил глава немецкого ведомства Хайко Маас по итогам встречи с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на МИД Германии.

Знайте больше: Встреча в Минске – переговоры могут поставить крест на нормандском формате

Так, одной из главных тем разговоров двух лидеров стали перспективы мирного урегулирования конфликта на оккупированном Донбассе.

Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, потому что потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион,

– говорится в сообщении.

Маас также добавил, что проведение нормандской встречи может принести ощутимый прогресс для населения.

Пророссийские боевики продолжают срывать процесс разведения войск – регулярно обстреливают назначенные участки. Процесс может возобновиться лишь при том условии, если оккупационные войска 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня.

Разведение сил на Донбассе: что надо знать

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.

На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о новой дате начала разведения.



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / 24 канал