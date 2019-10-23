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      В Германии прокомментировали ситуацию с разведением войск на Донбассе

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      Главный приоритет, – Германия призвала развести войска на Донбассе
      Главный приоритет, – Германия призвала развести войска на Донбассе / AFP

      В министерстве иностранных дел Германии призывают открыть путь к реализации формулы Штайнмайера. Условия для этого – согласованное перемирие и разведение войск.

      Так возобновится минский процесс. Об этом заявил глава немецкого ведомства Хайко Маас по итогам встречи с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на МИД Германии.

      Знайте больше: Встреча в Минске – переговоры могут поставить крест на нормандском формате

      Так, одной из главных тем разговоров двух лидеров стали перспективы мирного урегулирования конфликта на оккупированном Донбассе.

      Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, потому что потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион,
      – говорится в сообщении.

      Маас также добавил, что проведение нормандской встречи может принести ощутимый прогресс для населения.

      Пророссийские боевики продолжают срывать процесс разведения войск – регулярно обстреливают назначенные участки. Процесс может возобновиться лишь при том условии, если оккупационные войска 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня.

      Разведение сил на Донбассе: что надо знать

      розведення сил на Донбасі
      Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / 24 канал

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Формула Штайнмайера
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