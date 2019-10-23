У Німеччині прокоментували ситуацію із розведенням військ на Донбасі

У міністерстві закордонних справ Німеччини закликають відкрити шлях до реалізації формули Штайнмаєра. Умови для цього – узгоджене перемир’я і розведення військ.

Так відновиться мінський процес. На цьому наголосив глава німецького відомства Гайко Маас за підсумками зустрічі із литовським колегою Лінасом Лінкявічюсом, пише "Європейська правда" із посиланням на МЗС Німеччини.

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Так, однією з головних тем розмов двох лідерів стали перспективи мирного врегулювання конфлікту на окупованому Донбасі.

Врегулювання конфлікту залишається головним пріоритетом для Німеччини, тому що потенційний мир матиме позитивний вплив на весь регіон,

– мовиться у повідомленні.

Маас також додав, що проведення нормандської зустрічі може принести відчутний прогрес для населення.

Проросійські бойовики продовжують зривати процес розведення військ – регулярно обстрілюють взначені участки. Процес може відновитися лише за тієї умови, якщо окупаційні війська 7 днів дотримуватимуться режиму припинення вогню.

Розведення сил на Донбасі: що треба знати

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

на Луганщині. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.

На засіданні ТКГ у Мінську не вдалось домовитись про нову дату початку розведення.



Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил / 24 канал