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      У Німеччині прокоментували ситуацію із розведенням військ на Донбасі

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      Головний пріоритет, – Німеччина закликала розвести війська на Донбасі
      Головний пріоритет, – Німеччина закликала розвести війська на Донбасі / AFP

      У міністерстві закордонних справ Німеччини закликають відкрити шлях до реалізації формули Штайнмаєра. Умови для цього – узгоджене перемир’я і розведення військ.

      Так відновиться мінський процес. На цьому наголосив глава німецького відомства Гайко Маас за підсумками зустрічі із литовським колегою Лінасом Лінкявічюсом, пише "Європейська правда" із посиланням на МЗС Німеччини. 

      Знайте більше: Зустріч у Мінську – переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі

      Так, однією з головних тем розмов двох лідерів стали перспективи мирного врегулювання конфлікту на окупованому Донбасі.

      Врегулювання конфлікту залишається головним пріоритетом для Німеччини, тому що потенційний мир матиме позитивний вплив на весь регіон,
      – мовиться у повідомленні.

      Маас також додав, що проведення нормандської зустрічі може принести відчутний прогрес для населення.

      Проросійські бойовики продовжують зривати процес розведення військ – регулярно обстрілюють взначені участки. Процес може відновитися лише за тієї умови, якщо окупаційні війська 7 днів дотримуватимуться режиму припинення вогню.

      Розведення сил на Донбасі: що треба знати

      розведення сил на Донбасі
      Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил / 24 канал

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Формула Штайнмаєра
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