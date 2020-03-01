В "Голосе" прокомментировали отдых Вакарчука в Таиланде

В январе в сети появились фото с семейного отдыха Святослава Вакарчука в Таиланде. Однако это вызвало волну обсуждений, ведь отпуск проходил в то время, когда упал украинский самолет МАУ в Иране.

Депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в интервью 24 каналу сказал, что не считает это ошибкой лидера партии по нескольким причинам.

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"Первая – это был официальный отпуск, законный, на который имеет право любой. Вторая – он не является президентом, который на самом деле отвечает за эту сферу. Третья – если бы комитет созвали, я убежден, Святослав бы прервал отпуск", – отметил Юрчишин.

По его словам, депутаты "Голоса" обращались к руководству комитета по вопросам внешней политики, чтобы его созвать.

Не Святослав – Соломия Бобровская, которая тоже является членом этого комитета. Не только она, еще несколько депутатов обращались к руководству этого комитета. Он проигнорировал такую просьбу. Поэтому в этом случае говорить, что он не вернулся на комитет, некорректно. Если бы был комитет, я убежден, что Святослав вернулся бы,

– сказал он.

Также добавил: "В то же время что-то сделать чрезвычайное в этот момент народный депутат Святослав Вакарчук, как и большинство народных депутатов просто не имел возможности. Приезжать, разрывать, никакой необходимости не было. Я понимаю, что для общества можно очень легко совместить отдых президента в Омане, даже не знать, или отдых, или какой-то визит, и одновременно отдых Вакарчука в Таиланде. Но президент имеет полномочия контроля национальной безопасности, внешней политики. И одно, и второе было фактически нарушено сбитием украинского самолета".



Вакарчук на отдыхе в Таиланде

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Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишином: