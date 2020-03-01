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      У "Голосі" прокоментували відпочинок Вакарчука в Таїланді

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      Як "Голос" відреагував на відпочинок Вакарчука в Таїланді? / 24 канал

      У січні у мережі з'явились фото з сімейного відпочинку Святослава Вакарчука в Таїланді. Однак це викликало хвилю обговорень, адже відпустка відбувалася в час, коли впав український літак МАУ в Ірані.

      Депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в інтерв'ю 24 каналу сказав, що не вважає це помилкою лідера партії з декількох причин.

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      "Перша – це була офіційна відпустка, законна, на яку має право будь-хто. Друга – він не є президентом, який, насправді, відповідає за цю сферу. Третя – якби комітет скликали, я переконаний, Святослав би перервав відпустку", – зазначив Юрчишин.

      За його словами, депутати "Голосу" зверталися до керівництва комітету з питань зовнішньої політики, аби його скликати. 

      Не Святослав – Соломія Бобровська, яка теж є членом цього комітету. Не лише вона, ще кілька депутатів зверталися до керівництва цього комітету. Воно проігнорувало таке прохання. Тому в цьому випадку говорити, що він не повернувся на комітет, некоректно. Якби був комітет, я переконаний, що Святослав би повернувся,
      – сказав він.

      Також додав: "Водночас щось зробити надзвичайного в цей момент народний депутат Святослав Вакарчук, як і більшість народних депутатів, просто не мав можливості. Приїжджати, розривати, жодної потреби не було. Я розумію, що для суспільства можна дуже легко поєднати відпочинок президента в Омані, навіть не знати, чи відпочинок, чи якийсь візит, і водночас відпочинок Вакарчука в Таїланді. Але президент має повноваження контролю національної безпеки, зовнішньої політики. І одне, і друге було фактично порушено збиттям українського літака".


      Вакарчук на відпочинку у Таїланді

      Більше про відпочинок Святослава Вакарчука – читайте за посиланням

      Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином: 

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Партія Голос Ярослав Юрчишин Авіакатастрофа МАУ в Ірані Таїланд Святослав Вакарчук - новини
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