У "Голосі" прокоментували відпочинок Вакарчука в Таїланді

У січні у мережі з'явились фото з сімейного відпочинку Святослава Вакарчука в Таїланді. Однак це викликало хвилю обговорень, адже відпустка відбувалася в час, коли впав український літак МАУ в Ірані.

Депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в інтерв'ю 24 каналу сказав, що не вважає це помилкою лідера партії з декількох причин.

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"Перша – це була офіційна відпустка, законна, на яку має право будь-хто. Друга – він не є президентом, який, насправді, відповідає за цю сферу. Третя – якби комітет скликали, я переконаний, Святослав би перервав відпустку", – зазначив Юрчишин.

За його словами, депутати "Голосу" зверталися до керівництва комітету з питань зовнішньої політики, аби його скликати.

Не Святослав – Соломія Бобровська, яка теж є членом цього комітету. Не лише вона, ще кілька депутатів зверталися до керівництва цього комітету. Воно проігнорувало таке прохання. Тому в цьому випадку говорити, що він не повернувся на комітет, некоректно. Якби був комітет, я переконаний, що Святослав би повернувся,

– сказав він.

Також додав: "Водночас щось зробити надзвичайного в цей момент народний депутат Святослав Вакарчук, як і більшість народних депутатів, просто не мав можливості. Приїжджати, розривати, жодної потреби не було. Я розумію, що для суспільства можна дуже легко поєднати відпочинок президента в Омані, навіть не знати, чи відпочинок, чи якийсь візит, і водночас відпочинок Вакарчука в Таїланді. Але президент має повноваження контролю національної безпеки, зовнішньої політики. І одне, і друге було фактично порушено збиттям українського літака".



Вакарчук на відпочинку у Таїланді

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Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином: