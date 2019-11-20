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      В ГПУ еще не могут подтвердить, что нардеп Иванисов погасил свою судимость

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      Нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов с семьей / Фото с фейсбук-страницы Иванисова

      Пресс-служба Генпрокуратуры опровергла заявление главы ведомства Руслана Рябошапки о том, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов отсидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней и сейчас считается несудимым.

      "Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно", – сообщили в пресс-службе ГПУ.

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      Что говорил Рябошапка

      На брифинге 20 ноября генпрокурор заявил, что Иванисов отбыл наказание за изнасилование, и погасил свою судимость, поэтому сегодня считается несудимым. При этом, по словам Рябошапки, проверяла погашение судимости нардепа не ГПУ, а другие правоохранительные органы.

      Что известно о судимости Иванисова

      О судимости нардепа Иванисова сообщил журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Известно, что 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3,6 года лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. С этого срока Иванисов 2 года и 6 месяцев провел в исправительно-трудовой колонии общего режима в Мариуполе.

      Сам Иванисов опроверг эти факты на своей фейсбук-странице и опубликовал фотокопию справки об отсутствии судимости. Появление информации о своей судимости нардеп назвал "заказной чернухой".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Слуга народа Изнасилование Роман Иванисов Криминальные новости Руслан Рябошапка ГПУ
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