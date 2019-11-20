У ГПУ ще не можуть підтвердити, що нардеп Іванісов погасив свою судимість

Пресслужба Генпрокуратури спростувала заяву голови відомства Руслана Рябошапки про те, що нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов відсидів у в’язниці за зґвалтування неповнолітньої та наразі вважається несудимим.

"Інформація щодо підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою. Перевірка наразі триває, про її результати буде офіційно повідомлено додатково", – повідомили у пресслужбі ГПУ.

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Що казав Рябошапка

На брифінгу 20 листопада генпрокурор заявив, що Іванісов відбув покарання за зґвалтування, тож погасив свою судимість, відтак на сьогодні вважається несудимим. При цьому, за словами Рябошапки, перевіряла погашення судимості нардепа не ГПУ, а інші правоохоронні органи.

Що відомо про судимість Іванісова

Про судимість нардепа Іванісова повідомив журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Відомо, що 21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 року позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. З цього терміну Іванісов 2 роки 6 місяців провів у виправно-трудовій колонії загального режиму в Маріуполі.

Сам Іванісов заперечив ці факти на своїй фейсбук-сторінці та опублікував фотокопію довідки про відсутність судимості. Появу інформації про свою судимість нардеп назвав "замовною чорнухою".