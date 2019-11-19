22:55
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC
      Вєсті Кремля
      21:39, сьогодні
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      "Слуга народу" Іванісов виявився гвалтівником із погашеною судимістю, – ЗМІ

      730 Читать новость на русском
      Навколо депутата Іванісова виник скандал / facebook.com/sluganarodu.ivanisov

      Парламентар від "Слуги народу" Роман Іванісов – гвалтівник неповнолітньої. Але судимість у нього погашена, тож чоловік має право бути народним депутатом.

      Про це написав у своєму фейсбуці журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

      Читайте також: Стефанчук купив будматеріалів на 1 000 000 гривень

      Депутат – ґвалтівник

      За його словами, джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтвердили: 

      ► "Народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Валерійович Іванісов (мажоритарник зі 153 округу в Рівненській області) в 1996 році був засуджений Запорізьким обласним судом за частиною 3 статі 117 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).

      Іванісов відбув покарання (2 роки і 6 місяців) у колонії в Маріуполі.

      Судячи з усього, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років. Це пояснює невеликий строк покарання,
      – зауважив Бутусов.

      Сам Роман Іванісов, коли інформація про його судимість з'явилася у мережі, заявив, що це "смішно", і що це – "замовна чорнуха". Також Іванісов опублікував у своєму фейсбуці довідку про відсутність судимості з текстом: "Не знятої або непогашеної судимості не має".

      Це правда. Але самого факту засудження за зґвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда,
      – наголосив Бутусов.

      Читайте також: У них немає досвіду підкилимних ігор, – Разумков про скандали в "Слузі народу"

      Хто відповідатиме і чи має хтось відповідати

      Українське законодавство дозволяє зняти або погасити судимість, аби громадянин міг повернутися до повноцінного суспільного життя.

      Формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає. Відповідальність тут політична – партії "Слуга народу" і порядку перевірки кандидатів, яких партія підтримує,
      – написав Юрій Бутусов.

      На думку журналіста, "Слуга народу" повинна "дати публічну оцінку можливості його подальшого перебування в статусі народного депутата".

      Що відомо про Романа Іванісова

      – 2010: депутат Рівненської обласної ради від партії Тимошенко "Батьківщина".
      – 2012: помічник народного депутата від партії Кличка "УДАР".
      – 2015: балотувався до облради Рівненщини як член партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
      – 2019: стає "слугою народу" від президентської партії "Слуга народу".

      Роман Іванісов має дружину та двох синів.

      Читайте також: Джокер від імені Богдана листувався з мером Чернігова: чиновник прокоментував діалог

      Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
      сьогодні
      20581
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Скандал Згвалтування ЗМІ Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід
      сьогодні , 22:30 Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід
      Емал Набі 352
      История луганчанки, которая не смогла уехать
      сьогодні , 22:00 История луганчанки, которая не смогла уехать
      Ольга Черненко 312
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      сьогодні , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      638
      Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії, – ексклюзивне інтерв’ю з міністром Оржелем
      сьогодні , 22:00 Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії, – ексклюзивне інтерв’ю з міністром Оржелем
      Альона Чернецька 475
      Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      сьогодні , 21:01 Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      Світлана Попова 974
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук