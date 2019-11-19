"Слуга народу" Іванісов виявився гвалтівником із погашеною судимістю, – ЗМІ
Парламентар від "Слуги народу" Роман Іванісов – гвалтівник неповнолітньої. Але судимість у нього погашена, тож чоловік має право бути народним депутатом.
Про це написав у своєму фейсбуці журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Депутат – ґвалтівник
За його словами, джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтвердили:
► "Народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Валерійович Іванісов (мажоритарник зі 153 округу в Рівненській області) в 1996 році був засуджений Запорізьким обласним судом за частиною 3 статі 117 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).
Іванісов відбув покарання (2 роки і 6 місяців) у колонії в Маріуполі.
Судячи з усього, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років. Це пояснює невеликий строк покарання,
– зауважив Бутусов.
Сам Роман Іванісов, коли інформація про його судимість з'явилася у мережі, заявив, що це "смішно", і що це – "замовна чорнуха". Також Іванісов опублікував у своєму фейсбуці довідку про відсутність судимості з текстом: "Не знятої або непогашеної судимості не має".
Це правда. Але самого факту засудження за зґвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда,
– наголосив Бутусов.
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Хто відповідатиме і чи має хтось відповідати
Українське законодавство дозволяє зняти або погасити судимість, аби громадянин міг повернутися до повноцінного суспільного життя.
Формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає. Відповідальність тут політична – партії "Слуга народу" і порядку перевірки кандидатів, яких партія підтримує,
– написав Юрій Бутусов.
На думку журналіста, "Слуга народу" повинна "дати публічну оцінку можливості його подальшого перебування в статусі народного депутата".
Що відомо про Романа Іванісова
– 2010: депутат Рівненської обласної ради від партії Тимошенко "Батьківщина".
– 2012: помічник народного депутата від партії Кличка "УДАР".
– 2015: балотувався до облради Рівненщини як член партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
– 2019: стає "слугою народу" від президентської партії "Слуга народу".
Роман Іванісов має дружину та двох синів.
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