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      "Слуга народа" Иванисов оказался насильником с погашенной судимостью, – СМИ

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      Вокруг депутата Иванисова возник скандал / facebook.com/sluganarodu.ivanisov

      Парламентарий от "Слуги народа" Роман Иванисов – насильник несовершеннолетней. Но судимость у него погашена, поэтому человек имеет право быть народным депутатом.

      Об этом написал в своем фейсбуке журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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      Депутат – насильник

      По его словам, источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах подтвердили:

      ► "Народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Валерьевич Иванисов (мажоритарщик по 153 округу в Ровненской области) в 1996 году был осужден Запорожским областным судом по части 3 стати 117 УК (изнасилование несовершеннолетней) и частью 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней в неестественный способ).

      ► Иванисов отбыл наказание (2 года и 6 месяцев) в колонии в Мариуполе.

      Судя по всему, на момент совершения преступления Иванисову было 17 лет. Это объясняет небольшой срок наказания,
      – отметил Бутусов.

      Сам Роман Иванисов, когда информация о его судимости появилась в сети, заявил, что это "смешно", и что это – "заказная чернуха". Также Иванисов опубликовал в своем фейсбуке справку об отсутствии судимости с текстом: "Не снятой или непогашенной судимости не имеет".

      Это правда. Но самого факта осуждения за изнасилование Иванисов не опроверг. Потому что это тоже правда,
      – отметил Бутусов.

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      Кто будет отвечать и должен ли кто-то отвечать

      Украинское законодательство позволяет снять или погасить судимость, чтобы гражданин мог вернуться к полноценной общественной жизни.

      Формального нарушения в действиях народного депутата Иванисова нет. Ответственность здесь политическая – партии "Слуга народа" и порядка проверки кандидатов, которых партия поддерживает,
      – написал Юрий Бутусов.

      По мнению журналиста, "Слуга народа" должна "дать публичную оценку возможности его дальнейшего пребывания в статусе народного депутата".

      Что известно о Романе Иванисове

      – 2010: депутат Ровненского областного совета от партии Тимошенко "Батькивщина".
      – 2012: помощник народного депутата от партии Кличко "УДАР".
      – 2015: баллотировался в облсовет Ровненщины как член партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
      – 2019: становится "слугой народа" от президентской партии "Слуга народа".

      Роман Иванисов имеет жену и двух сыновей.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандал Новости Украины Слуга народа СМИ Изнасилование
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