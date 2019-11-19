"Слуга народа" Иванисов оказался насильником с погашенной судимостью, – СМИ
Парламентарий от "Слуги народа" Роман Иванисов – насильник несовершеннолетней. Но судимость у него погашена, поэтому человек имеет право быть народным депутатом.
Об этом написал в своем фейсбуке журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Депутат – насильник
По его словам, источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах подтвердили:
► "Народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Валерьевич Иванисов (мажоритарщик по 153 округу в Ровненской области) в 1996 году был осужден Запорожским областным судом по части 3 стати 117 УК (изнасилование несовершеннолетней) и частью 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней в неестественный способ).
► Иванисов отбыл наказание (2 года и 6 месяцев) в колонии в Мариуполе.
Судя по всему, на момент совершения преступления Иванисову было 17 лет. Это объясняет небольшой срок наказания,
– отметил Бутусов.
Сам Роман Иванисов, когда информация о его судимости появилась в сети, заявил, что это "смешно", и что это – "заказная чернуха". Также Иванисов опубликовал в своем фейсбуке справку об отсутствии судимости с текстом: "Не снятой или непогашенной судимости не имеет".
Это правда. Но самого факта осуждения за изнасилование Иванисов не опроверг. Потому что это тоже правда,
– отметил Бутусов.
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Кто будет отвечать и должен ли кто-то отвечать
Украинское законодательство позволяет снять или погасить судимость, чтобы гражданин мог вернуться к полноценной общественной жизни.
Формального нарушения в действиях народного депутата Иванисова нет. Ответственность здесь политическая – партии "Слуга народа" и порядка проверки кандидатов, которых партия поддерживает,
– написал Юрий Бутусов.
По мнению журналиста, "Слуга народа" должна "дать публичную оценку возможности его дальнейшего пребывания в статусе народного депутата".
Что известно о Романе Иванисове
– 2010: депутат Ровненского областного совета от партии Тимошенко "Батькивщина".
– 2012: помощник народного депутата от партии Кличко "УДАР".
– 2015: баллотировался в облсовет Ровненщины как член партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
– 2019: становится "слугой народа" от президентской партии "Слуга народа".
Роман Иванисов имеет жену и двух сыновей.
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