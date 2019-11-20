Арахамія хоче, щоб ґвалтівник Іванісов призупинив членство у "Слузі народу"

Нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов, який відсидів у в’язниці за зґвалтування неповнолітньої, повинен призупинити членство в партії та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин цього інциденту.

"У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде поновлено. Завтра (21 листопада) о 12:00 зробимо брифінг щодо цього питання", – написав у своєму фейсбуці голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Що відомо про злочин Іванісова

Роман Іванісов 2 роки і 6 місяців відсидів у в’язниці в Маріуполі за зґвалтування неповнолітньої. Оскільки ця судимість погашена, то політик має право бути народним депутатом.

Про судимість нардепа першим повідомив журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. А згодом інформацію підтвердив і генпрокурор Руслан Рябошапка.

Що каже Рябошапка

Журналістка запитала у Рябошапки, "чи справді Іванісов відсидів за зґвалтування". На це генпрокурор відповів: "Перевірка була проведена. Не нами. Ті факти, про які ви говорили, підтвердилися".

Судимість погашена і тому вважається, що людина несудима на цей момент,

– додав Рябошапка.

Що каже сам Іванісов

Іванісов, заявив, що поява інформації про його судимість – це "смішно", і є "замовною чорнухою". Нардеп опублікував у своєму фейсбуці довідку про відсутність судимості з текстом: "Не знятої або непогашеної судимості не має".