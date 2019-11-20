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      Арахамия хочет, чтобы насильник Иванисов приостановил членство в "Слуге народа"

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      Арахамия хочет, чтобы Иванисов временно приостановил членство в "Слуге народа" / liga.net

      Нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов, который отсидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней, должен приостановить членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств этого инцидента.

      "В случае опровержения этой информации соответствующее пребывание во фракции будет возобновлено. Завтра (21 ноября) в 12:00 сделаем брифинг по этому вопросу", – написал в своем фейсбуке глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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      Что известно о преступлении Иванисова

      Роман Иванисов 2 года и 6 месяцев отсидел в тюрьме в Мариуполе за изнасилование несовершеннолетней. Поскольку эта судимость погашена, политик имеет право быть народным депутатом.

      О судимости нардепа первым сообщил журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. А позже информацию подтвердил и генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Что говорит Рябошапка

      Журналистка спросила у Рябошапки, "действительно ли Иванисов отсидел за изнасилование". На это генпрокурор ответил: "Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились".

      Судимость погашена и поэтому считается, что человек несудим на этот момент,
      – добавил Рябошапка.

      Что говорит сам Иванисов

      Иванисов заявил, что появление информации о его судимости – это "смешно" и является "заказной чернухой". Нардеп опубликовал в своем фейсбуке справку об отсутствии судимости с текстом: "Не снятой или непогашенной судимости не имеет".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка Криминальные новости Изнасилование Верховная Рада Давид Арахамия Слуга народа
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