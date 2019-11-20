Арахамия хочет, чтобы насильник Иванисов приостановил членство в "Слуге народа"

Нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов, который отсидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней, должен приостановить членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств этого инцидента.

"В случае опровержения этой информации соответствующее пребывание во фракции будет возобновлено. Завтра (21 ноября) в 12:00 сделаем брифинг по этому вопросу", – написал в своем фейсбуке глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Что известно о преступлении Иванисова

Роман Иванисов 2 года и 6 месяцев отсидел в тюрьме в Мариуполе за изнасилование несовершеннолетней. Поскольку эта судимость погашена, политик имеет право быть народным депутатом.

О судимости нардепа первым сообщил журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. А позже информацию подтвердил и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Что говорит Рябошапка

Журналистка спросила у Рябошапки, "действительно ли Иванисов отсидел за изнасилование". На это генпрокурор ответил: "Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились".

Судимость погашена и поэтому считается, что человек несудим на этот момент,

– добавил Рябошапка.

Что говорит сам Иванисов

Иванисов заявил, что появление информации о его судимости – это "смешно" и является "заказной чернухой". Нардеп опубликовал в своем фейсбуке справку об отсутствии судимости с текстом: "Не снятой или непогашенной судимости не имеет".