15:10
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      В Грузии отреагировали на автокефалию Украины

      241 Читати новину українською
      Реакция Грузии на автокефалию Украины
      Реакция Грузии на автокефалию Украины / Фото из открытых источников

      Предоставление Украине Томоса привело к дискуссиям в светских и церковных кругах.

      Такое заявление сделала Грузинская православная церковь.

      Читайте также: Епифаний сообщил, когда завершится юридическое оформление ПЦУ

      По их мнению, в результате автокефалии образовалось два противоборствующих лагеря, которые считают себя единственно правыми в сложившейся ситуации и не могут удержаться от взаимных оскорблений и шантажа.

      Теперь главное – сохранить единство православной общины, чтобы поощрить напряженную ситуацию и создать мирную среду, основанное на справедливости. Наши усилия должны быть направлены на это единство, в молитве и в работе,
      – заявили в ГПЦ.

      В Грузии заявляли, что поддержат автокефалию Украины. Однако официальный ответ дадут, когда ознакомятся с текстом Томоса.

      Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Томос Новости Грузии Религия УПЦ МП УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сегодня , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 26
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сегодня , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 146
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сегодня , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 218
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      сегодня , 11:25 Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      4664
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2698
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Почему Uber изменил свои неизменные правила под украинские реалии
       24 марта 2018 , 15:33
      Водителя посадили за непристегнутые пассажирами ремни безопасности
       31 июля 2018 , 11:09
      Генпрокуратура взялась за "евробляхи"
       22 октября 2018 , 17:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук