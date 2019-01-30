В Грузии отреагировали на автокефалию Украины

Предоставление Украине Томоса привело к дискуссиям в светских и церковных кругах.

Такое заявление сделала Грузинская православная церковь.

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По их мнению, в результате автокефалии образовалось два противоборствующих лагеря, которые считают себя единственно правыми в сложившейся ситуации и не могут удержаться от взаимных оскорблений и шантажа.

Теперь главное – сохранить единство православной общины, чтобы поощрить напряженную ситуацию и создать мирную среду, основанное на справедливости. Наши усилия должны быть направлены на это единство, в молитве и в работе,

– заявили в ГПЦ.

В Грузии заявляли, что поддержат автокефалию Украины. Однако официальный ответ дадут, когда ознакомятся с текстом Томоса.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.