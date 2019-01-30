У Грузії відреагували на автокефалію України

Надання Україні Томосу призвело до дискусій у світських та церковних колах.

Таку заяву зробила Грузинська православна церква.

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На їхню думку, в результаті автокефалії утворилося два протиборчі табори, які вважають себе єдино правими в ситуації, що склалася і не можуть утриматися від взаємних образ та шантажу.

Тепер головне – зберегти єдність православної громади, щоб заохотити напружену ситуацію і створити мирне середовище, засноване на справедливості,

– заявили в ГПЦ.

"Наші зусилля повинні бути спрямовані на цю єдність, в молитві і в роботі, ... тому будьте правильні по відношенню один до одного", – додали в Грузинському патріархаті.

У Грузії заявляли, що підтримають автокефалію України. Проте офіційну відповідь нададуть, коли ознайомляться з текстом Томосу.

Як створювалась Православна церква України?

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.