У Грузії відреагували на автокефалію України
Надання Україні Томосу призвело до дискусій у світських та церковних колах.
Таку заяву зробила Грузинська православна церква.
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На їхню думку, в результаті автокефалії утворилося два протиборчі табори, які вважають себе єдино правими в ситуації, що склалася і не можуть утриматися від взаємних образ та шантажу.
Тепер головне – зберегти єдність православної громади, щоб заохотити напружену ситуацію і створити мирне середовище, засноване на справедливості,
– заявили в ГПЦ.
"Наші зусилля повинні бути спрямовані на цю єдність, в молитві і в роботі, ... тому будьте правильні по відношенню один до одного", – додали в Грузинському патріархаті.
У Грузії заявляли, що підтримають автокефалію України. Проте офіційну відповідь нададуть, коли ознайомляться з текстом Томосу.
Як створювалась Православна церква України?
9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.
15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.
Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.
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