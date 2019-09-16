12:01
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ

      В Кабмине для Госбюджета-2020 придумали своеобразное название

      39 Читати новину українською
      Министр Дубилет рассказал, какое название придумали для Госбюджета-2020
      Министр Дубилет рассказал, какое название придумали для Госбюджета-2020 / "Комментарии"

      При обсуждении проекту бюджета на 2020 год в правительстве возникли определенные споры относительно названия главного финансового документа года.

      Как отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, среди вариантов были "Бюджет развития" или "Бюджет эффективности". Правда, ему пока больше нравится неофициальное название – ББШ или "Бюджет без Шкурняков".

       Важно! Проект госбюджета на 2020 год внесли в Раду: сколько и на что предусмотрено

      По его словам, "Шкурняк" – это тема, которую лоббируют в интересах отдельных политиков, и это один из первых терминов, о которых он узнал на должности министра Кабмина.

      Также Дубилет добавил, что хотя накануне в правительстве проголосовали за бюджет и подали его в парламент, но это только первое чтение, и до ноября в нем может многое измениться.

      Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год" 15 сентября. Документ построен на макропрогнозе с валютным курсом 28,2 гривны за доллар. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в 2019 году в последний раз планируют бюджет на один год.

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПРОЕКТЕ ГОСБЮДЖЕТА НА 2020 ГОД:
      •  
      blog_ava
      Курс валют на 16 сентября: доллар дешевеет, евро – резко подорожал
      сегодня
      1748
      Теги: Новости Украины Бюджет Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сегодня , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 1
      Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      сегодня , 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 232
      Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      сегодня , 08:07 Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      1679
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 сентября , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 612
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      15 сентября , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 375
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук