В Кабмине для Госбюджета-2020 придумали своеобразное название

При обсуждении проекту бюджета на 2020 год в правительстве возникли определенные споры относительно названия главного финансового документа года.

Как отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, среди вариантов были "Бюджет развития" или "Бюджет эффективности". Правда, ему пока больше нравится неофициальное название – ББШ или "Бюджет без Шкурняков".

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По его словам, "Шкурняк" – это тема, которую лоббируют в интересах отдельных политиков, и это один из первых терминов, о которых он узнал на должности министра Кабмина.

Также Дубилет добавил, что хотя накануне в правительстве проголосовали за бюджет и подали его в парламент, но это только первое чтение, и до ноября в нем может многое измениться.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год" 15 сентября. Документ построен на макропрогнозе с валютным курсом 28,2 гривны за доллар. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в 2019 году в последний раз планируют бюджет на один год.