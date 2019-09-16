12:17
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ

      У Кабміні для Держбюджету-2020 вигадали своєрідну назву

      1007 Читать новость на русском
      Міністр Дубілет розповів, яку назву вигадали для Держбюджету-2020
      Міністр Дубілет розповів, яку назву вигадали для Держбюджету-2020 / "Коментарі"

      Під час обговорення проєкту бюджету на 2020 рік в уряді виникли певні суперечки щодо назви головного фінансового документу року.

      Як зауважив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, серед варіантів були "Бюджет розвитку" або "Бюджет ефективності". Щоправда, йому поки найбільше подобається неофіційна назва – ББШ або "Бюджет без Шкурняків".

      Важливо! Проєкт держбюджету на 2020 рік внесли до Ради: скільки і на що передбачено

      За його словами, "Шкурняк" – це тема, яку лобіюють у інтересах окремих політиків, і це дин із перших термінів, про які він дізнався на посаді міністра Кабміну.

      Також Дубілет додав, хоча напередодні в уряді проголосували за бюджет і подали його до парламенту, але це лише перше читання, і до листопада в ньому може багато що змінитися.

      Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік" 15 вересня. Документ побудовано на макропрогнозі з валютним курсом 28,2 гривні за долар. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, у 2019 востаннє планують бюджет на один рік.

      що ще відомо про проєкт держбюджету на 2020 рік: 
      blog_ava
      Назвали смертельну небезпеку вживання білого м'яса
      сьогодні
      3480
      Теги: Новини України Бюджет Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сьогодні , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 96
      Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця 830
      Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      сьогодні , 08:06 Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      2083
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 вересня , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 617
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      15 вересня , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 1993
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук