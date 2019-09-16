У Кабміні для Держбюджету-2020 вигадали своєрідну назву

Під час обговорення проєкту бюджету на 2020 рік в уряді виникли певні суперечки щодо назви головного фінансового документу року.

Як зауважив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, серед варіантів були "Бюджет розвитку" або "Бюджет ефективності". Щоправда, йому поки найбільше подобається неофіційна назва – ББШ або "Бюджет без Шкурняків".

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За його словами, "Шкурняк" – це тема, яку лобіюють у інтересах окремих політиків, і це дин із перших термінів, про які він дізнався на посаді міністра Кабміну.

Також Дубілет додав, хоча напередодні в уряді проголосували за бюджет і подали його до парламенту, але це лише перше читання, і до листопада в ньому може багато що змінитися.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік" 15 вересня. Документ побудовано на макропрогнозі з валютним курсом 28,2 гривні за долар. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, у 2019 востаннє планують бюджет на один рік.