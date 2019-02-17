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      В Карпатах нашли пропавшую туристку из Днепра

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      В Карпатах нашли пропавшую туристку
      В Карпатах нашли пропавшую туристку / Иллюстративное фото

      На Закарпатье 17 февраля нашли пропавшую 35-летнюю туристку из Днепра. Женщина одна отдыхала на турбазе в селе Пилипец и долгое время не выходила на связь.

      О пропавшей в Карпатах подруге 16 февраля спасателям сообщил киевлянин. И уже днем 17 февраля женщину удалось найти в урочище Куртацкое в нормальном состоянии.

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      Женщину искали 37 чрезвычайников и 7 единиц техники. Среди них 4 горных поисково-спасательных отделения из Межгорья, Нижних Ворот, Мукачева и Иршавы в составе 12 спасателей и 3 единиц техники; 4 полицейских на автомобиле, 5 лесников и 5 местных жителей на двух снегоходах.

      Также над территорией в поисках туристки летал вертолет МИ-8.

      Что делать, если вы заблудились?
      • Свяжитесь со спасателями, передайте свои координаты и слушайте указания.
      • Если вы оказались без связи, то постоянно двигайтесь, чтобы не замерзнуть. Когда найдете, к примеру, ручей, то двигайтесь вдоль него и дойдете до реки или до населенного пункта.
      • Если вы заблудились в лесу и переночевать негде, может спасти снежная избушка. Построить ее могут 2 человека с помощью 4 лыж или палок.
      • Спасти вас может и избушка лесника. Именно такая избушка спасла жизнь пропавшего киевского туриста Игоря Грищенко, которого искали в Карпатах в январе.

      В интернете есть интерактивная карта с колыбами в Карпатах. Она направлена помочь заблудившимся туристам скрыться от непогоды или просто дождаться спасателей и согреться.

      як врятуватися від снігової лавини

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      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Карпаты Отдых ГСЧС Новости Днепра Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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