В Карпатах нашли пропавшую туристку из Днепра

На Закарпатье 17 февраля нашли пропавшую 35-летнюю туристку из Днепра. Женщина одна отдыхала на турбазе в селе Пилипец и долгое время не выходила на связь.

О пропавшей в Карпатах подруге 16 февраля спасателям сообщил киевлянин. И уже днем 17 февраля женщину удалось найти в урочище Куртацкое в нормальном состоянии.

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Женщину искали 37 чрезвычайников и 7 единиц техники. Среди них 4 горных поисково-спасательных отделения из Межгорья, Нижних Ворот, Мукачева и Иршавы в составе 12 спасателей и 3 единиц техники; 4 полицейских на автомобиле, 5 лесников и 5 местных жителей на двух снегоходах.

Также над территорией в поисках туристки летал вертолет МИ-8.

Что делать, если вы заблудились?

• Свяжитесь со спасателями, передайте свои координаты и слушайте указания.

• Если вы оказались без связи, то постоянно двигайтесь, чтобы не замерзнуть. Когда найдете, к примеру, ручей, то двигайтесь вдоль него и дойдете до реки или до населенного пункта.

• Если вы заблудились в лесу и переночевать негде, может спасти снежная избушка. Построить ее могут 2 человека с помощью 4 лыж или палок.

• Спасти вас может и избушка лесника. Именно такая избушка спасла жизнь пропавшего киевского туриста Игоря Грищенко, которого искали в Карпатах в январе.

В интернете есть интерактивная карта с колыбами в Карпатах. Она направлена помочь заблудившимся туристам скрыться от непогоды или просто дождаться спасателей и согреться.