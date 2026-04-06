Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Что известно о взрыве в Житомире?

Правоохранители отметили, что 6 апреля около 10:00 в полицию поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской в Житомире. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Полицейские работают на месте взрыва, выясняют все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса,
– говорится в сообщении.

Предварительно, в квартире проживал 43-летний горожанин. Полицейские устанавливают его местонахождение.

На месте, по предварительным данным, сдетонировала боевая граната / Фото полиции Житомирской области

