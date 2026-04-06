Про це повідомили у поліції Житомирщини.
Що відомо про вибух у Житомирі?
Правоохоронці зазначили, що 6 квітня близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про гучний звук у багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській у Житомирі. Попередньо встановлено, що в оселі здетонувала бойова граната.
Місце вибуху у Житомирі 6 квітня / Фото поліції Житомирщини
Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. Поліцейські працюють на місці вибуху, з’ясовують усі обставини події, а також походження боєприпасу,
– йдеться у повідомленні.
Попередньо, у квартирі проживав 43-річний містянин. Поліцейські встановлюють його місцеперебування.
На місці, за попередніми даними, здетонувала бойова граната / Фото поліції Житомирщини
Де ще були вибухи в Україні нещодавно?
У Києві на Борщагівці 4 квітня вибухнув та згорів автомобіль Skoda Kodiaq, пожежа пошкодила ще дві машини. Жертв чи постраждалих немає, обставини інциденту з'ясовувала поліція.
Наприкінці березня в Одесі затримали чоловіка, який мав гранату та вогнепальну зброю. Громадянин здійснив кілька пострілів угору.
23 березня у Бучі вибухнули два невідомі предмети, внаслідок чого постраждали двоє поліцейських. Вибухівки заклав 21-річний чоловік та мав отримати за це 25 тисяч гривень.