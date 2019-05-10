В Киеве двое военных погибли в ДТП: фото

Утром на Кольцевой дороге Святошинского района столицы произошло ДТП, вследствие которого погибли 2 военных.

Автомобиль "ВАЗ", в котором находились двое военных, наехал на припаркованный грузовик "МАН", сообщили в полиции.

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Грузовик "МАН" был расположен у правого края проезжей части дороги. В результате столкновения водитель машины "ВАЗ" и его пассажир погибли на месте.



Автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на грузовик

На месте происшествия работали полицейские и следственно-оперативная группа. По данному факту начато уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.