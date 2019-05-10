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      В Киеве двое военных погибли в ДТП: фото

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      В Киеве двое военных погибли в ДТП
      В Киеве двое военных погибли в ДТП / kyiv.npu.gov.ua

      Утром на Кольцевой дороге Святошинского района столицы произошло ДТП, вследствие которого погибли 2 военных.

      Автомобиль "ВАЗ", в котором находились двое военных, наехал на припаркованный грузовик "МАН", сообщили в полиции.

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      Грузовик "МАН" был расположен у правого края проезжей части дороги. В результате столкновения водитель машины "ВАЗ" и его пассажир погибли на месте.

      дтп київ військові жертви
      Автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на грузовик

      На месте происшествия работали полицейские и следственно-оперативная группа. По данному факту начато уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Жертвы Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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