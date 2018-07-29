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В Киеве пьяный водитель протаранил 7 машин: фото

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В Киеве в воскресенье, 29 июля, возле ТРЦ Dream Town пьяный водитель Honda Accord на "евробляхах" разбил 7 машин и уснул.

У мужчины было 2,92 промилле алкоголя в крови, сообщает "Информатор".

Как рассказали в полиции, мужчина двигался по Оболонскому проспекту в сторону станции метро "Оболонь" и врезался в припаркованный на обочине автомобиль Skoda Octavia.

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Honda отбросило в Volkswagen Passat, который ехал в соседней полосе. От удара оба авто выбросило на парковку торгового центра. Там они столкнулись еще с четырьмя припаркованными автомобилями.

Водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия. Его задержали местные.

К счастью, никто из людей не пострадал. Водитель Honda уснул в машине патрульных полицейских. У мужчины при себе не было водительского удостоверения.

Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины Фотоновости
Источник: 24 Канал
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