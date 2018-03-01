В Киеве произошла серьезная масштабная ДТП: фото и видео с места аварии

В среду вечером, 28 февраля, 5 машин столкнулось на улице Луговой в Киеве.

Об этом информирует "Киев Оперативный" в Facebook.

Читайте также: В Киеве грузовик влетел в припаркованный автомобиль: есть погибший (фото и видео)

По данным водитель автомобиля KIA, в него въехал автомобиль Daewoo. Тот на большой скорости врезался в Mitsubishi.

Цепная реакция продолжилась и авто KIA бросило в Nissan. Последнее врезалось в Chevrolet.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Daewoo. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. В результате аварии образовались большие пробки в сторону улицы Автозаводской.

К слову, 28 февраля в Одесской области в результате аварии погиб начальник финансового управления Белгород-Днестровского городского совета Виктор Минчев.