В Киеве состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

В четверг, 18 мая, под посольством России в Украине проходила акция в поддержку узника Кремля Олега Сенцова. Поддержать режиссера пришли известные актеры и сценаристы.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент.

Читайте также: США обратились к России с важным требованием из-за Украины

Поддержать Олега предлагают разными способами, в частности прозвучала такая мысль, что лучшей поддержкой будет постановка пьесы Сенцова "Номера". Организаторы акции обратились ко всем руководителям театров Украины, чтобы те поставили эту пьесу.

Пришел на акции и Ахтем Сеитаблаев, который отметил, что знает Олега Сенцова лично и готов экранизировать его произведение.

Организаторы назвали эту акцию "Эмоцией", потому что заранее к ней не готовились. Однако, ожидали, что участников акции будет значительно больше, потому что пришло лишь несколько десятков человек.

Напомним, 16 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.