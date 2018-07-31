В Киеве вандалы остановили электричку и разрисовали ее: видео с места происшествия

31 июля в Киеве группа подростков в масках буквально напала на городскую электричку. Молодые люди при этом бросали в нее камни, в результате чего пострадал один пассажир.

Инцидент произошел между станциями "Сырец" и "Вышгородская".

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Молодые люди выбежали на рельсы, остановили поезд и начали разрисовывать его краской.

Правонарушители разрисовали вагоны, а когда вышел машинист – начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу,

– отметили в полиции.

Пострадали и пассажиры – случайные свидетели такого флешмоба. От испарений краски людям в вагоне стало плохо.

Подростки разрисовали электричку в Киеве

В полиции сейчас изучают видео с камер наблюдения и опрашивают свидетелей, чтобы найти злоумышленников. Расследуют нападение, как хулиганство. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена сумма нанесенного ущерба.

"Ждем выводов "Укрзализныци" для того, чтобы потом можно было предъявить им еще также иск о возмещение этих убытков", – добавила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Через минуту после нападения зашла девочка с матерью, у нее были красные глаза. Она плакала и говорила, что ей пекут глаза. Люди, которые вышли из того вагона, сказали, что это был перцовый газ, им бризгалы в окна,

– расказал пассажир электрички Глеб.

На другом пути стоит другая электричка – тоже вся в граффити. Хотя ее несколько раз отмывали от краски. В "Киевпастрансе" говорят: электрички и трамваи обрисовывают по 10 раз в год.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" за 6 лет потратила на внеплановые ремонты поездов, связанные с актами вандализма и вмешательством посторонних лиц, около 16 миллионов гривен.