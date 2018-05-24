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В Киеве забавно потроллили Павелко с кубком Лиги чемпионов в храме: фото

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Павелко с кубком Лиги чемпионов в храме
Павелко с кубком Лиги чемпионов в храме / Фото из Facebook

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в апреле решил попутешествовать с кубком Лиги чемпионов по различным городам страны и посетил с ним даже храм. Фото с кубком в церкви вызвало большой резонанс в прессе.

На резонансном фото изображены настоятель церкви, сам Андрей Павелко, а также тесть его сына Александр Петровский. Петровского разные СМИ называют днепровским криминальным авторитетом, известным под прозвищем "Алик Нарик".

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Резонанс этому фото придает то, что УЕФА является религиозно нейтральной организацией, а следовательно присутствие кубка в храме, как минимум, вызывает несколько вопросов.

Из-за этого Павелко забавно потролили в центре Киева – здесь разместили большой стенд, где каждый может стать героем знаменитого фото. Например, в роли настоятеля церкви или же Петровского. Соответствующее фото на своей странице в Facebook размести журналист Константин Андриюк.

"Троллинг 80 левела! И кто-то, мне кажется, его сильно заслужил", – говорится в подписи к фото.


Стенд в центре Киева на Майдане Незалежности


Оригинальное фото Павелко с кубком Лиги чемпионов в храме

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости спорта Курьезные новости Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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