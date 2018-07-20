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В Конгрессе США отказали в допросе переводчика разговора Трампа и Путина

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Встреча Путина и Трампа
Встреча Путина и Трампа / 24 канал

Комитет по разведке палаты представителей США отклонил предложение допроса американского переводчика Марины Гросс, которая работала в Хельсинки во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщил сайт Politico.

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Сообщается, что против высказались 11 членов комитета палаты представителей во время голосования – все они представители Республиканской партии. Соответствующее предложение поддержали всего 6 парламентариев от демократов. Все обсуждения и голосования заняли лишь 20 минут.

Накануне с такой инициативой выступали члены палаты представителей США от Демократической партии, в частности Билл Паскрел и Адам Шифф. Шифф даже направлял в комитет по разведке официальный запрос.

Это неординарный способ. Очень важно, чтобы президент Соединенных Штатов попросил всех своих сотрудников покинуть комнату и позволил поговорить с переводчиком,
– говорил Адам Шифф.

Напомним, президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики за свое выступление на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
После этого сенатор от Демократической партии США Джанни Шахин призвала переводчика президента США Дональда Трампа дать показания в Конгрессе по личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: Новости США Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 канал
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