У Конгресі США відмовили в допиті перекладача розмови Трампа і Путіна

Комітет з розвідки палати представників США відхилив пропозицію проведення допиту американського перекладача Марини Гросс, яка працювала у Гельсінкі під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це повідомив сайт Politico.

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Повідомляється, що проти висловилися 11 членів комітету палати представників під час голосування – усі вони представники Республіканської партії. Відповідну пропозицію підтримали всього 6 парламентарів від демократів. Усі обговорення і голосування зайняли лише 20 хвилин.

Напередодні з такою ініціативою виступали члени палати представників США від Демократичної партії, зокрема Білл Паскрел і Адам Шифф. Шифф навіть направляв до комітету з розвідки офіційний запит.

Це неординарний спосіб. Надзвичайно важливо, щоб президент Сполучених Штатів попросив всіх своїх співробітників залишити кімнату і дозволив поговорити з перекладачем,

– говорив Адам Шифф.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опинився під шквалом критики за свій виступ на прес-конференції в Гельсінкі після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після цього сенатор від Демократичної партії США Джанні Шахін закликала перекладача президента США Дональда Трампа дати свідчення в Конгресі по особистій зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.