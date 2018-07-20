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У Конгресі США відмовили в допиті перекладача розмови Трампа і Путіна

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Зустріч Путіна і Трампа
Зустріч Путіна і Трампа / 24 канал

Комітет з розвідки палати представників США відхилив пропозицію проведення допиту американського перекладача Марини Гросс, яка працювала у Гельсінкі під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це повідомив сайт Politico.

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Повідомляється, що проти висловилися 11 членів комітету палати представників під час голосування – усі вони представники Республіканської партії. Відповідну пропозицію підтримали всього 6 парламентарів від демократів. Усі обговорення і голосування зайняли лише 20 хвилин.

Напередодні з такою ініціативою виступали члени палати представників США від Демократичної партії, зокрема Білл Паскрел і Адам Шифф. Шифф навіть направляв до комітету з розвідки офіційний запит

Це неординарний спосіб. Надзвичайно важливо, щоб президент Сполучених Штатів попросив всіх своїх співробітників залишити кімнату і дозволив поговорити з перекладачем,
– говорив Адам Шифф.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опинився під шквалом критики за свій виступ на прес-конференції в Гельсінкі після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Після цього сенатор від Демократичної партії США Джанні Шахін закликала перекладача президента США Дональда Трампа дати свідчення в Конгресі по особистій зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Теги: Новини США Новини політики Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 канал
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